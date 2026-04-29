Ο Πικάσο κυνηγά τον Τζεφ Μπέζος και ο Κιμ Γιονγκ Ουν χαμογελά: Μουσείο στο Βερολίνο το τερμάτισε

Ρομπότ που μοιάζουν με τον Τζέφ Μπέζος, τον Έλον Μασκ, τον Άντι Γουόρχολ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εκτίθενται στην έκθεση με τίτλο «Regular Animals» του καλλιτέχνη Beeple, Μάικ Βίνκελμαν, στο μουσείο Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026.

Ρομποτικά σκυλιά με υπερρεαλιστικά κεφάλια από σιλικόνη διάσημων προσωπικοτήτων, όπως ο Έλον Μασκ, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο Τζέφ Μπέζος, ο Άντι Γουόρχολ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Πάμπλο Πικάσο, περιφέρονται σε ένα μουσείο του Βερολίνου, «αφοδεύοντας» περιστασιακά τυπωμένες εικόνες, τις οποίες είχαν καταγράψει νωρίτερα με ενσωματωμένες κάμερες.

Τα ρομπότ αποτελούν μέρος μιας διαδραστικής έκθεσης του Αμερικανού καλλιτέχνη Beeple, ο οποίος ονομάζεται Μάικ Ουίνκελμαν, η οποία παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο μουσείο Neue Nationalgalerie του Βερολίνου.

Κάθε εκτυπωμένη εικόνα μετασχηματίζεται με την βοήθειας της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να ταιριάζει με την «προσωπικότητα» του κάθε σκύλου -δηλαδή, ο σκύλος του Πικάσο θα παράγει εικόνες σε κυβιστικό στυλ και αυτός του Γουόρχολ σε στυλ ποπ αρτ.

Ρομπότ που μοιάζουν με τον Τζέφ Μπέζος και τον Πάμπλο Πικάσο εκτίθενται στην έκθεση με τίτλο «Regular Animals» του καλλιτέχνη Beeple, Μάικ Βίνκελμαν, στο μουσείο Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) AP

Η έκθεση έχει σκοπό να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι αντιλήψεις μας διαμορφώνονται από αλγόριθμους και τεχνολογικές πλατφόρμες, σύμφωνα με τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

«Στο παρελθόν, η κοσμοθεωρία μας διαμορφωνόταν εν μέρει από τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες έβλεπαν τον κόσμο. Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο ζωγράφιζαν ο Πικάσο και ο Γουόρχολ άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τον κόσμο και τα πράγματα», δήλωσε ο Beeple στο Associated Press.

Ρομπότ που μοιάζει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στην έκθεση με τίτλο «Regular Animals» του καλλιτέχνη Beeple, Μάικ Βίνκελμαν, στο μουσείο Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026. AP

«Ωστόσο, τώρα η άποψή μας για τον κόσμο διαμορφώνεται από δισεκατομμυριούχους του τομέα της τεχνολογίας που κατέχουν ισχυρούς αλγόριθμους που αποφασίζουν τι θα δούμε και τι όχι».

«Αυτή είναι μια τεράστια δύναμη που πιστεύω ότι δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως», κατέληξε ο ίδιος.

Ρομπότ που μοιάζουν με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, εκτίθενται στην έκθεση με τίτλο «Regular Animals» του καλλιτέχνη Beeple, Μάικ Βίνκελμαν, στο μουσείο Neue Nationalgalerie στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Τρίτη 28 Απριλίου 2026. AP

Η έκθεση με τίτλο «Regular Animals» (κανονικά ζωή), παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Art Basel Miami Beach 2025.

Η Λίζα Μπότι, επιμελήτρια της έκθεσης στο Βερολίνο, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα από τα φαινόμενα που επηρεάζουν περισσότερο τη ζωή μας σήμερα και ότι «τα μουσεία είναι οι χώροι όπου η κοινωνία μπορεί να αναλογιστεί τέτοιους μετασχηματισμούς», γι' αυτό και ήθελε να παρουσιαστεί το έργο του Beeple.