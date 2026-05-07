Η πρώτη γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

Η πρώτη οδική γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το BBC Verify. Το νέο αυτό έργο είναι ένα ακόμη σημάδι της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ Πιονγιάνγκ και Μόσχας, στο πλαίσιο των οποίων στρατεύματα της Βόρειας Κορέας πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτή η γέφυρα θα προσφέρει μια χρήσιμη διαδρομή για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και πυρομαχικών – τόσο προς τη Βόρεια Κορέα όσο και προς τη Ρωσία», δήλωσε ο Dr. Έντουαρντ Χάουελ, ερευνητής του Ιδρύματος Κορέα στο think tank Chatham House.

Ο νέος αυτός δρόμος, ο οποίος θα διασχίζει τον ποταμό Τούμεν, βρίσκεται μόλις λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη μόνη άλλη γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών – μια σιδηροδρομική οδό γνωστή ως «Γέφυρα της Φιλίας».

Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες δείχνουν τη γέφυρα μήκους ενός χιλιομέτρου που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί να κατασκευάζεται, μαζί με αρκετούς νέους δρόμους, ένα συνοριακό σημείο ελέγχου και χώρους στάθμευσης.

Ειδικοί αναφέρουν ότι οι υπόλοιπες κατασκευές -πέρα της γέφυρας- υποδηλώνουν ότι το σημείο αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντική εμπορική διαδρομή μεταξύ των δύο χωρών.

Γέφυρα - Βόρεια Κορέα-Ρωσία

Η γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία, όπως φαίνεται απο δορυφορική εικόνα

Η συμφωνία για την κατασκευή της γέφυρας επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Πιονγιάνγκ τον Ιούνιο του 2024, όταν συναντήθηκε με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η κατασκευή ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο αργότερα και το BBC Verify χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες για να παρακολουθεί την πρόοδό της.

Η γέφυρα, γνωστή ως Γέφυρα Χασάν-Τουμανγκάνγκ, έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί έως και 300 οχήματα και 2.850 άτομα την ημέρα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών. Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 9 δισεκατομμύρια ρούβλια (102 εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

«Η ταχύτητα της κατασκευής αντανακλά τον όγκο της εμπορικής δραστηριότητας μεταξύ των δύο πλευρών», δήλωσε ο Βίκτορ Τσα από το think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS). «Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή στρατευμάτων, όπλων, πυρομαχικών και εργατών από τη Βόρεια Κορέα για τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το CSIS, οι Ρώσοι και Βορειοκορεάτες οδηγοί θα πρέπει πιθανώς να μεταφέρουν φορτηγά γεμάτα εμπορεύματα στο σημείο διέλευσης, καθώς θα απαγορεύεται να οδηγούν οχήματα πιο βαθιά στο έδαφος της άλλης χώρας.

Γέφυρα - Ρωσία-Βόρεια Κορέα

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν την πρόοδο της γέφυρας που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία

Οι δύο χώρες πραγματοποίησαν μια τελετή στις 21 Απριλίου για να σηματοδοτήσουν την ένωση των δύο πλευρών της γέφυρας, ενώ η ρωσική πρεσβεία στη Βόρεια Κορέα δήλωσε ότι η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα εγκαίνια της γέφυρας «θα αποτελέσουν ένα πραγματικά ιστορικό ορόσημο για τις ρωσο-κορεατικές σχέσεις. Η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ ένα καθαρά τεχνικό έργο».

Η κίνηση στη γειτονική σιδηροδρομική γραμμή δεν σταμάτησε κατά τη διάρκεια της κατασκευής της οδικής γέφυρας, καθώς το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει επεκταθεί, σύμφωνα με το CSIS.

Η ιστορική συμφωνία του 2024

Εκτός από τη συμφωνία για την κατασκευή της γέφυρας, ο Πούτιν και ο Κιμ υπέγραψαν μια ιστορική συμφωνία το 2024, σύμφωνα με την οποία η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα θα παρέχουν στήριξη η μία στην άλλη σε περίπτωση «επιθετικής ενέργειας» εναντίον οποιασδήποτε από τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Νότιας Κορέας, η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, μαζί με πυραύλους και όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Η Σεούλ εκτιμά επίσης ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.

Ούτε η Πιονγιάνγκ ούτε η Μόσχα έχουν επιβεβαιώσει αυτούς τους αριθμούς, αλλά ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ αποκάλυψαν την περασμένη εβδομάδα ένα μνημείο στην Πιονγιάνγκ για τους Βορειοκορεάτες που έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στον πόλεμο της Ουκρανίας.

