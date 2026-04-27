Βόρεια Κορέα: Εγκαινίασε μουσείο για τους πεσόντες στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Η Βόρεια Κορέα εγκαινίασε μνημείο προς τιμήν των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε τελετή εγκαινίων για ένα μουσείο προς τιμήν των βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία
Η Βόρεια Κορέα εγκαινίασε μουσείο μνήμης προς τιμήν των στρατιωτών της που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν να ζητά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Πιονγκγιάνγκ και της Μόσχας, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η τελετή έναρξης του Μουσείου Μνήμης Πολεμικών Κατορθωμάτων στις Υπερπόντιες Στρατιωτικές Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Πιονγιάνγκ με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την απελευθέρωση της περιοχής Κουρσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις, ανέφερε το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε για να σηματοδοτήσει την ανακατάληψη της περιοχής Κουρσκ από τη Ρωσία στις 26 Απριλίου του 2025 από την Ουκρανία παρευρέθηκαν βασικοί αξιωματούχοι από τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κοινοβουλίου της Ρωσίας Βιατσεσλάβ Βολόντιν και του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

Μιλώντας στην τελετή, ο Κιμ δήλωσε ότι το μουσείο-μνημείο αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς, οι οποίοι σφυρηλατήθηκαν «με αίμα». «Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζουν οι κανόνες του πολέμου και όποτε και όπου συμβαίνει μια κρίση, θα πρέπει να ενισχυθούμε σε ένα ειλικρινές, αφοσιωμένο και ισχυρό προπύργιο με ενωμένη δύναμη», φέρεται να είπε.

Πρόσθεσε ότι η Βόρεια Κορέα και η Ρωσία «έχουν αποτρέψει την αναβίωση του φασισμού και έχουν συντρίψει τις πολεμικές φιλοδοξίες των ηγεμονικών δυνάμεων πολεμώντας πλάι πλάι για να υπερασπιστούν την ειρήνη και την κυριαρχία». Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε επιστολή του, ανέφερε ότι το μνημείο «αναμφίβολα θα αποτελέσει σαφές σύμβολο φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της ΛΔΚ με κοινές προσπάθειες», δήλωσε ο Πούτιν, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο για την επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας.

Την τελευταία δεκαετία, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση που επισημοποιήθηκε με συνθήκη το 2024. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν για αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη σε περίπτωση που κάποια από τις δύο δεχθεί επίθεση από τρίτο μέρος.

Τον Αύγουστο του 2025, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 1.000 στρατιωτικούς μηχανικούς στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας για να βοηθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις στην απομάκρυνση ναρκών που είχαν φυτευτεί κατά τη διάρκεια μαχών με ουκρανικά στρατεύματα. Η ανάπτυξη αυτή ακολούθησε μια προηγούμενη αποστολή περίπου 15.000 μάχιμων στρατιωτών για να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Νότιας Κορέας, η οποία ισχυρίζεται ότι η Βόρεια Κορέα έχασε 2.000 στρατιώτες στον πόλεμο

