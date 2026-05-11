Βόρεια Κορέα: Όποιος σκοτώσει τον Κιμ θα προκαλέσει πυρηνικό χτύπημα -Η απειλή αφορά και την Ευρώπη

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολουθήσε μαζί με την έφηβη κόρη του, την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων 

Η Βόρεια Κορέα τροποποίησε το Σύνταγμά της προβλέποντας αυτόματη πυρηνική αντεπίθεση σε περίπτωση που ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν σκοτωθεί ή τεθεί εκτός ηγεσίας έπειτα από επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, που επικαλείται πληροφορίες των νοτιοκορεατικών μυστικών υπηρεσιών, η νέα διάταξη στο Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι οποιοδήποτε πλήγμα κατά της ηγεσίας της Πιονγκγιάνγκ θα ενεργοποιεί άμεσα πυρηνική απάντηση.

Απάντηση στη στρατηγική «Kill Chain» της Νότιας Κορέας

Ο ειδικός για τη Βόρεια Κορέα Eric Ballbach, από το Stiftung Wissenschaft und Politik, εκτιμά ότι η απόφαση δεν συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον ηγετών χωρών όπως η Βενεζουέλα ή το Ιράν.

Όπως εξηγεί, η αλλαγή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί ήδη από το 2022, ως απάντηση στη στρατηγική «Kill Chain» της Νότια Κορέα, η οποία προβλέπει προληπτικά πλήγματα κατά της βορειοκορεατικής ηγεσίας σε περίπτωση κρίσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πιονγκγιάνγκ είχε ήδη μετατρέψει το πυρηνικό της δόγμα από αμυντικό σε πιο επιθετικό, θεσπίζοντας νόμο που επιτρέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας χρήσης πυρηνικών όπλων ακόμη και σε περίπτωση επίθεσης κατά της ηγεσίας.

«Η επιβίωση του καθεστώτος συνδέεται με τα πυρηνικά»

Ο Ballbach σημειώνει ότι η Βόρεια Κορέα έχει συνδέσει εδώ και χρόνια την ίδια την επιβίωση του καθεστώτος με τη διατήρηση του πυρηνικού της οπλοστασίου.

Κατά τον αναλυτή, μετά την αποτυχία της συνάντησης κορυφής μεταξύ του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ντόναλντ Τραμπ το 2019, η χώρα επιτάχυνε τόσο την πυρηνική της ενίσχυση όσο και τη στρατηγική της προσέγγιση με τη Ρωσία.

Στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία

Η Βόρεια Κορέα κατηγορείται ότι προμηθεύει τη Ρωσία με όπλα και έχει αποστείλει χιλιάδες στρατιώτες για υποστήριξη στις επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις αναλύσεις, η Πιονγκγιάνγκ προσδοκά οικονομική βοήθεια αλλά και πρόσβαση σε στρατιωτική τεχνογνωσία.

«Πιο επικίνδυνη από ποτέ»

Ο Ballbach προειδοποιεί ότι η Βόρεια Κορέα είναι σήμερα «πολύ πιο επικίνδυνος παίκτης» σε σχέση με το 2019, καθώς έχει ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες και έχει περιορίσει δραστικά τους διαύλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η απειλή που συνιστά η Πιονγκγιάνγκ δεν αφορά πλέον μόνο την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, αλλά και την Ευρώπη, λόγω της εμπλοκής της στον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και των κυβερνοεπιθέσεων που αποδίδονται στη χώρα.

