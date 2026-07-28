ΟΠΕΚΑ: Ξεκινούν από σήμερα οι πληρωμές του βοηθήματος Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Snapshot Ξεκινούν οι πληρωμές του βοηθήματος Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας για το 2026 από τις 28 Ιουλίου 2026.

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται είναι 1.614.600 ευρώ σε 2.112 δικαιούχους τρίτεκνων και πολύτεκνων γονέων.

Δεν απαιτήθηκε ηλεκτρονική κλήρωση καθώς οι αιτήσεις δεν υπερέβησαν τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

Η οικονομική ενίσχυση είναι 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο και 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν με την αίτηση και ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι 2.210.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Ξεκινούν από σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, οι πληρωμές του χρηματικού βοηθήματος προς τους δικαιούχους Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ) για το 2026.

Το πρόγραμμα αφορά σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες που υπέβαλαν αίτηση έως την Τετάρτη 22 Ιουνίου.

Ο ΟΠΕΚΑ ενημερώνει πως καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν υπερέβη τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιούχων που προέβλεπε το πρόγραμμα, δεν απαιτήθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης από τον ΟΠΕΚΑ, επομένως όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.614.600 ευρώ και αφορά συνολικά 2.112 δικαιούχους, εκ των οποίων 1.658 είναι τρίτεκνες μητέρες ή τρίτεκνοι μονογονείς πατέρες και 454 πολύτεκνες μητέρες ή πολύτεκνοι μονογονείς πατέρες.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 700 ευρώ για κάθε τρίτεκνο δικαιούχο και σε 1.000 ευρώ για κάθε πολύτεκνο δικαιούχο.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Για το 2026, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας ανέρχεται σε 2.210.000 ευρώ.

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