Σαν Ντιέγκο: Τραυματισμός σοκ 17χρονου έπειτα από άλμα από γκρεμό στο Sunset Cliffs - Έπεσε σε βράχο

Snapshot Ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο Σαν Ντιέγκο όταν προσέκρουσε σε βράχο κατά τη διάρκεια άλματος από γκρεμό στο Sunset Cliffs.

Ο νεαρός διασώθηκε από παρευρισκόμενο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Τα άλματα από γκρεμό πάνω από 1,5 μέτρο στο Σαν Ντιέγκο είναι παράνομα και επικίνδυνα σύμφωνα με δημοτικούς κανονισμούς.

Από το 2005 έως το 2017 καταγράφηκαν 19 θάνατοι και 49 σοβαροί τραυματισμοί από βουτιές στην περιοχή Sunset Cliffs.

Παρά την απαγόρευση, η περιοχή συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες και κατοίκους για άλματα στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή στο Σαν Ντιέγκο, με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο που επιχείρησε να πραγματοποιήσει άλμα από γκρεμό, επιδιώκοντας μια εντυπωσιακή βουτιά στη θάλασσα.

Η προσπάθειά του εξελίχθηκε δραματικά, καθώς αντί να καταλήξει στο νερό, προσέκρουσε σε βράχο στην περιοχή Sunset Cliffs. Στη συνέχεια βρέθηκε στη θάλασσα, όπου ένας παρευρισκόμενος έσπευσε να τον βοηθήσει, βουτώντας για να τον ανασύρει. Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο.

OUCH! Teen hospitalized after hitting rock while cliff jumping at San Diego’s Sunset Cliffs pic.twitter.com/Bnvas9OR3t — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπογράμμισε τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει το άλμα από το συγκεκριμένο σημείο. Όπως δήλωσε στην Daily Mail «δεν είναι μόνο εξαιρετικά επικίνδυνο, αλλά και παράνομο στο Σαν Ντιέγκο», διευκρινίζοντας ότι ο δημοτικός κανονισμός απαγορεύει τα άλματα στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission από φυσικά ή τεχνητά σημεία που βρίσκονται σε ύψος άνω του 1,5 μέτρου από την επιφάνεια του νερού.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση, την περίοδο 2005 έως 2017 καταγράφηκαν 19 θάνατοι και 49 σοβαροί τραυματισμοί από βουτιές στην περιοχή Sunset Cliffs, η οποία, παρά την απαγόρευση, εξακολουθεί να προσελκύει τόσο κατοίκους όσο και επισκέπτες.

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