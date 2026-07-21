ΔΕΘ 2026: Πακέτο «μαμούθ» 2 δισ. ευρώ - Στο τραπέζι φοροελαφρύνσεις και επιδόματα - Ποιοι ευνοούνται

Snapshot Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ 2026 προσεγγίζει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ με έμφαση στη μεσαία τάξη.

Προωθείται η μείωση των τεκμηρίων και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα, προς όφελος μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% σε 55%-60% για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Αύξηση 30% στο επίδομα παιδιού και ενίσχυση του επιδόματος προσωπικής διαφοράς για συνταξιούχους προβλέπονται στο πακέτο.

Σχεδιάζεται πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους και μείωση φόρου στα ενοίκια ως κίνητρο φορολογικής συμμόρφωσης. Snapshot powered by AI

Η συζήτηση για το περιεχόμενο και το «βάρος» του καλαθιού των παροχών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει για τα καλά, βάζοντας ουσιαστικά τη χώρα σε προεκλογική τροχιά. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, ο πρωθυπουργός έδωσε ήδη το στίγμα των προθέσεών του, θέτοντας στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη. Το οικονομικό πακέτο, το οποίο αρχικά είχε εκτιμηθεί στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, πλέον προσεγγίζει τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ, με σοβαρό ενδεχόμενο να αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Το βασικό κυβερνητικό αφήγημα πίσω από τις επικείμενες εξαγγελίες εδράζεται στην επιτυχία της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Με το επιχείρημα ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αποδίδει καρπούς, το οικονομικό επιτελείο στρέφει τώρα την προσοχή του στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες -μια κατηγορία που παραδοσιακά αποτελεί κρίσιμη εκλογική βάση αλλά και εστία φοροδιαφυγής- με στόχο να τους προσφέρει σημαντικές ανάσες.

Οι παρεμβάσεις για επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η πρώτη και πιο σημαντική παρέμβαση αφορά τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, ο οποίος ίσχυσε την τελευταία διετία. Αν και το μέτρο θεωρήθηκε δίκαιο για την υπόλοιπη κοινωνία, προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στον κόσμο της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση δρομολογεί την ελάφρυνση των τεκμηρίων και την ουσιαστική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση του μνημονιακού τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, το οποίο επιβαρύνει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ποσά της τάξης των 800 έως 1.000 ευρώ. Επιπλέον, εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 80% στο 55% με 60%, ένα μέτρο που ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και του οποίου το δημοσιονομικό κόστος σταθμίζεται προσεκτικά από το οικονομικό επιτελείο.

Στήριξη για την οικογένεια, τους συνταξιούχους και την κατοικία

Το πακέτο της ΔΕΘ περιλαμβάνει επίσης στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπογεννητικότητας. Με βάση και τις σχετικές εισηγήσεις, ο στόχος είναι η ενίσχυση της φοροελάφρυνσης ή η αύξηση του επιδόματος παιδιού (Α21) κατά 30%.

Για τους συνταξιούχους, το επίδομα προσωπικής διαφοράς που έχει πλέον μονιμοποιηθεί, αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 στα 400 ευρώ (πιθανώς με αλλαγή της ονομασίας του), ενώ ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στη νέα γενική αύξηση των συντάξεων για το 2027, η οποία θα υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό του 2026.

Τέλος, σημαντικές εκκρεμότητες κλείνουν και στο μέτωπο της ακίνητης περιουσίας. Σχεδιάζεται η πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (όπου από πέρυσι ίσχυε έκπτωση 50%). Ταυτόχρονα, ως επιβράβευση της φορολογικής συμμόρφωσης, εξετάζεται η μείωση του φόρου στα ενοίκια, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι πλέον αποκαλύπτονται τα πραγματικά τιμήματα και όχι τα πλασματικά ποσά (π.χ. 300 ευρώ) που δηλώνονταν παλαιότερα. Σημειώνεται, τέλος, ότι το επίδομα ενοικίου θα χορηγηθεί κανονικά και φέτος πριν από την περίοδο των Χριστουγέννων.

Διαβάστε επίσης