Πανικός σε πτήση στη Χιλή: Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν έντονες αναταράξεις σε αεροσκάφος

Σκηνές τρόμου έζησαν επιβάτες μίας πτήσης της Sky Airlines στην Χιλή, που εκτελούσε το δρομολόγιο Σαντιάγκο-Κονσεπσιόν, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω, λόγω ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 107 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να δεχτεί ισχυρές αναταράξεις.

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης, όταν η πτήση SKY 161, η οποία είχε απογειωθεί από το Σαντιάγκο, αντιμετώπισε έντονες δυσκολίες κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κονσεπσιόν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον πανικό που επικράτησε στο εσωτερικό της καμπίνας, κατά την διάρκεια των αναταράξεων.

Δείτε το βίντεο:

Λόγω των συνθηκών που επικράτησαν, οι πιλότοι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν με ασφάλεια την διαδικασία της προσγείωσης, και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο του Σαντιάγκο.

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Χιλής (Dirección Meteorológica de Chile), στο αεροδρόμιο Carriel Sur στο Κονσεπσιόν, οι άνεμοι έφτασαν τα 107 χιλιόμετρα την ώρα, καθιστώντας, έτσι, κάθε προσπάθεια προσγείωσης επικίνδυνη.

Παρά τον πανικό που επικράτησε, το αεροσκάφος επέστρεψε στο Σαντιάγκο με ασφάλεια, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.