Ταϊβάν: Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωση του λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων - Δείτε βίντεο

Ένα αεροσκάφος στην Ταϊβάν διέκοψε την προσγείωση του, την τελευταία στιγμή, λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων, και πραγματοποίησε έναν κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο πριν φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα όταν η πτήση 107 της αεροπορικής εταιρείας EVA Air πλησίαζε το αεροδρόμιο Καοσιούνγκ στην Ταϊβάν, αφού είχε απογειωθεί από το Τόκιο.

Καθώς προσγειώνονταν, οι πιλότοι δυσκολεύτηκαν, αρχικά, να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο λόγω των ισχυρών πλευρικών ανέμων, ένα ιδιαίτερα συχνό καιρικό φαινόμενο για την χώρα.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την μύτη του αεροσκάφους να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του ανέμου, ενώ το ίδιο το όχημα κινείται ευθεία προς τον διάδρομο προσγείωσης. Αυτή η τεχνική ονομάζεται «crabbing» (ή «πλάγια προσέγγιση») και χρησιμοποιείται από τους πιλότους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με πλευρικούς ανέμους.

Watch this plane struggle against heavy winds during a dramatic landing in Kaohsiung, Taiwan pic.twitter.com/YTJYsWl7FT — Surajit (@surajit_ghosh2) July 13, 2026

Ωστόσο, αυτήν την φορά, η τεχνική δεν λειτούργησε, καθώς η προσέγγιση δεν ήταν αρκετά σταθερή για να συνεχιστεί. Έτσι, αντί να προσγειώσουν αναγκαστικά το αεροσκάφος, οι πιλότοι αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν έναν κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο, και επανέλαβαν την διαδικασία.

Λίγα λεπτά αργότερα, όπως φαίνεται στα δεδομένα που παρατηρούν την τροχιά μιας πτήσης, το αεροσκάφος Airbus A330 επέστρεψε στο αεροδρόμιο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη δεύτερη προσπάθειά του.