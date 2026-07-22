Ηράκλειο: Σοβαρή βλάβη στην Αμμουδάρα - Έσπασε ο κεντρικός αγωγός του αποχετευτικού δικτύου

Snapshot Στην Αμμουδάρα προκλήθηκε σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό του αποχετευτικού δικτύου λόγω επαναλαμβανόμενων διακοπών ρεύματος.

Η ζημιά οφείλεται σε δυσλειτουργία των αντλιοστασίων που δεν άντεξαν την πίεση από τις διακοπές και την επαναφορά της τάσης.

Η ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου ξεκίνησε άμεσα εργασίες αποκατάστασης και καθαρισμούς της περιοχής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας.

Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για ταχεία αποκατάσταση της βλάβης.

Η ΔΕΥΑΜ ζήτησε την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Snapshot powered by AI

Σοβαρό πρόβλημα προκλήθηκε στην περιοχή της Αμμουδάρας, καθώς εξαιτίας των χθεσινών απανωτών διακοπών ρεύματος, υπήρξε μεγάλη δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια της περιοχής. Ως εκ τούτου, το σύστημα δεν άντεξε την τεράστια πίεση από τις διακοπές ρεύματος και την επαναφορά της τάσης και το πρωί της Τετάρτης, έσπασε ο κεντρικός αγωγός του δικτύου της Αμμουδάρας!

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, συνεργείο της ΔΕΥΑΜ βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης ενώ πλυστικά οχήματα του Δήμου Μαλεβιζίου καθώς και εξωτερικός συνεργάτης προχώρησαν σε άμεσους καθαρισμούς της περιοχής και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας προχώρησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου:

«Η ΔΕΥΑΜ ενημερώνει οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος προκάλεσαν δυσλειτουργία στα αντλιοστάσια της αποχέτευσης με συνέπεια την σοβαρή βλάβη στο κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.

Από την πρώτη στιγμή, συνεργείο της ΔΕΥΑΜ βρέθηκε στο σημείο και ξεκίνησε άμεσα τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Παράλληλα, πλυστικά οχήματα του δήμου καθώς και εξωτερικός συνεργάτης προχώρησαν σε άμεσους καθαρισμούς της περιοχής και σε συνεργασία με την υγειονομική υπηρεσία προχωρήσαμε σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε η βλάβη να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Η ΔΕΥΑΜ ζητά την κατανόηση των πολιτών και απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Διαβάστε επίσης