Φωτιά τώρα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, κοντά στο Φίλυρο: Επιχειρούν και εναέρια μέσα, SMS απο το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Ιουνίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας πορς τους κατοίκους των κοντινών περιοχών