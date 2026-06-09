Φωτιά τώρα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, κοντά στο Φίλυρο: Επιχειρούν και εναέρια μέσα, SMS απο το 112

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Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, κοντά στο Φίλυρο: Επιχειρούν και εναέρια μέσα, SMS απο το 112
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 6 Ιουνίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Το 112 έστειλε SMS ετοιμότητας πορς τους κατοίκους των κοντινών περιοχών

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