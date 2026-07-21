Αλέξης Σταμάτης: Συγγραφείς και άνθρωποι της τέχνης τον αποχαιρετούν - «Αντίο φίλε»

Snapshot Ο θάνατος του Αλέξη Σταμάτη προκάλεσε ευρεία συγκίνηση πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδας.

Πολλοί συγγραφείς, δημοσιογράφοι και καλλιτέχνες αποχαιρέτησαν δημόσια τον δημιουργό, αναγνωρίζοντας το σημαντικό του έργο.

Ο Αλέξης Σταμάτης είχε μια τριακονταετή καριέρα με δεκάδες βιβλία, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές και μεταφράσεις.

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Το τελευταίο του κείμενο και ποιήματα μοιράστηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως φόρος τιμής στη μνήμη του. Snapshot powered by AI

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του Αλέξη Σταμάτη στον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση της απώλειάς του, το προσωπικό του προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και οι λογαριασμοί φίλων, συναδέλφων και ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του, γέμισαν με συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.

Συγγραφείς, δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες και άνθρωποι του πολιτισμού μίλησαν για έναν δημιουργό που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία, αλλά και για έναν άνθρωπο με ευγένεια και ευαισθησία.

Συγκινητικά λόγια από φίλους και συναδέλφους

Ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού «Αναγνώστης», Γιάννης Μπασκόζος, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους του βιβλίου που αποχαιρέτησαν δημόσια τον Αλέξη Σταμάτη.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με άρθρο αφιερωμένο στον συγγραφέα, έγραψε: «Αντίο φίλε», αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν δημιουργό με τον οποίο συνδέθηκε μέσα από τη μακρόχρονη πορεία του στα ελληνικά γράμματα

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Θεοδόσης Μίχος αποχαιρέτησε τον Αλέξη Σταμάτη δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Η γραφή δεν είναι επιστροφή, αλλά τρόπος να μένεις».

Ο ηθοποιός και συγγραφέας Νικόλας Ανδρουλάκης στάθηκε στο τελευταίο δημόσιο κείμενο του Αλέξη Σταμάτη, γράφοντας πως αναρωτιέται αν θα μπορέσουμε ποτέ να ζήσουμε τις γενναίες μάχες της ζωής με την ίδια αξιοπρέπεια.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανάρτηση του δημοσιογράφου και συγγραφέα Σταύρου Σταυρόπουλου, ο οποίος απευθύνθηκε στον φίλο του με ένα προσωπικό «αντίο», δημοσιεύοντας παράλληλα το τελευταίο κείμενο που είχε γράψει ο Αλέξης Σταμάτης λίγες ημέρες πριν φύγει από τη ζωή.

Με λόγια αγάπης και συγκίνησης τον αποχαιρέτησε και η δημοσιογράφος Λίνα Παπαδάκη, ενώ ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Στράτος Τζίτζης μοιράστηκε ένα από τα αγαπημένα του ποιήματα του Αλέξη Σταμάτη, σημειώνοντας πως γράφτηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από τον θάνατό του.

Από την πλευρά της, η συγγραφέας Ελένη Κουρτίδου δημοσίευσε το τελευταίο του κείμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια ανάρτηση που συγκλόνισε όσους παρακολουθούσαν τη συγγραφική του πορεία και τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ανάμεσά τους και το βιβλιοπωλείο «Μικρό Καράβι», το οποίο επέλεξε να τον αποχαιρετήσει με λόγια του ίδιου του συγγραφέα από το τελευταίο του ποιητικό έργο, «Η ασθένεια των απαλών πραγμάτων» (Κάπα Εκδοτική):

«Αν βρίσκεσαι εκεί, σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό: Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει. Όχι γιατί είναι δυνατή. Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει».

Ένας συγγραφέας που άφησε το δικό του αποτύπωμα

Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, ύστερα από μακρά μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Με περισσότερα από τρεις δεκαετίες δημιουργικής πορείας, δεκάδες βιβλία, θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές και μεταφράσεις στο εξωτερικό, άφησε μια σημαντική παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα.

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