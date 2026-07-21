Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Live η παρουσίαση - Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Κατά σειρά θα μιλήσουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Κατερίνα Οικονόμου και ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τις τοποθετήσεις θα κλείσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

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