Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: Live η παρουσίαση - Σε λίγο η ομιλία Μητσοτάκη
Η παρουσίαση πραγματοποιείται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη
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Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η επίσημη παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030. Κατά σειρά θα μιλήσουν ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, η Κατερίνα Οικονόμου και ο Νίκος Παπαθανάσης, ενώ τις τοποθετήσεις θα κλείσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
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