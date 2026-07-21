Ρωσικό πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά 74 χλμ ανοιχτά των βρετανικών ακτών

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας μετά από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα διεθνή ύδατα της Μάγχης. Η ρωσική φρεγάτα Neustrashimy πραγματοποίησε άσκηση πυροβολικού με πραγματικά πυρά μόλις 40 ναυτικά μίλια περίπου 74 χιλιόμετρα νότια του Πλίμουθ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις βρετανικές αμυντικές αρχές.

Η άσκηση, η οποία διήρκεσε 30 λεπτά, διεξήχθη την ίδια ημέρα που ο Άντι Μπέρναμ ορκίστηκε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Αμυντικές πηγές επισημαίνουν ότι η χρονική αυτή στιγμή πιθανότατα δεν αποτελεί σύμπτωση, αλλά ένα σαφές, επίδειξης ισχύος μήνυμα του Κρεμλίνου προς τη νέα βρετανική ηγεσία και τον νέο Υπουργό Άμυνας, Γουές Στρίτινγκ.

Το Neustrashimy, το οποίο τέθηκε αρχικά σε λειτουργία το 1993 και επέστρεψε στην ενεργό δράση το 2023 μετά από εκτεταμένες εργασίες εκσυγχρονισμού, εθεάθη νωρίτερα μέσα στο μήνα στη Βόρεια Θάλασσα. Το ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτελεί χρέη συνοδείας για τα πετρελαιοφόρα του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχας που διασχίζουν τη Μάγχη, ενώ τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό να ανεφοδιάζεται με καύσιμα στα ανοικτά των ακτών του Σάφολκ.

Πριν από την έναρξη της άσκησης, το ρωσικό πλήρωμα ενημέρωσε το βρετανικό περιπολικό σκάφος HMS Tyne, το οποίο παρακολουθούσε στενά τη δραστηριότητα του Neustrashimy, ζητώντας του να απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας. Το HMS Tyne συμμορφώθηκε με τις οδηγίες, διατηρώντας ωστόσο συνεχή οπτική επαφή καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι το Βασιλικό Ναυτικό παρακολούθησε την άσκηση από την πρώτη στιγμή και παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό τις τελευταίες εβδομάδες όπου ρωσικό πολεμικό σκάφος συνοδεύει δεξαμενόπλοια εκτός των επίσημων καναλιών μέσω της Μάγχης, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ένταση στις θαλάσσιες οδούς της Βόρειας Ευρώπης.