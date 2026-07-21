Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών

Οι καλοκαιρινές αποδράσεις των ανθρώπων της τηλεόρασης…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών
LIFESTYLE
3'
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Στην καρδιά του καλοκαιριού, οι τηλεαστέρες έχουν αφήσει τα τηλεοπτικά πλατό και βρίσκονται σε ονειρεμένους προορισμούς όπου φορτίζουν τις μπαταρίες τους. Οι περισσότεροι, απαλλαγμένοι από άγχη και επαγγελματικές υποχρεώσεις, χαίρονται τον ήλιο και τη θάλασσα κάνοντας φυσικά τις ανάλογες αναρτήσεις στα social media.

Η Κατερίνα Καινούργιου περνά το ωραιότερο καλοκαίρι της ζωής της. Αγκαλιά με την κόρη της Ξένια, απολαμβάνουν στιγμές ευτυχίας στην Πάρο όπου δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Οι οικογενειακές φωτογραφίες πρωταγωνιστούν, με την οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» του ALPHA να έχει βρει τον ρόλο της ζωής της.

https://www.instagram.com/p/Da-07EyCBYK/

Στο ίδιο νησί βρίσκεται και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η παρουσιάστρια του «Happy Day» που έχει ανανεώσει το ραντεβού της με το κοινό για τον Σεπτέμβρη. Με τον Θέμη Σοφό διατηρούν εξοχική κατοικία στο κυκλαδονήσι και ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού το περνούν στον επίγειο παράδεισό τους.

https://www.instagram.com/p/DbBBmM0DKAv/

Πιστή στις συνήθειές της και η Ζήνα Κουτσελίνη, που κάθε καλοκαίρι επιλέγει Πάρο για στιγμές απόλυτης ανεμελιάς. Ειδικά φέτος, η παρουσιάστρια το έχει ιδιαίτερη ανάγκη αφού το στοίχημα για την επόμενη σεζόν είναι μεγάλο. Αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του STAR και μία πολυθεματική εκπομπή, που αναμένεται να ξαναμοιράσει την τράπουλα της τηλεθέασης.

https://www.instagram.com/p/DbBmyzRiKCF/

Στο mood των τριών προαναφερθείσων κυριών βρίσκεται ο Σάκης Τανιμανίδης, που επέλεξε την Πάρο για να ξεκουραστεί με την οικογένειά του. Τα γυρίσματα του «Dragons’ Den» ολοκληρώθηκαν και το σόου επιχειρηματικότητας θα προβληθεί τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ. Έτσι, μπορεί να περάσει ένα ανέμελο καλοκαίρι πριν ριχτεί ξανά στη μάχη της TV.

https://www.instagram.com/p/Dantw7bjIMH/

H Μαρία Ηλιάκη και αυτό το καλοκαίρι «ψηφίζει» Κρήτη. Τόπος καταγωγής του συζύγου της, αλλά και ένα μέρος που η ίδια έχει αγαπήσει πολύ, αποτελεί πάντα αγαπημένο προορισμό. Η παρουσιάστρια προσπαθεί να ξεκουραστεί, πριν επιστρέψει στην ΕΡΤ1 όπου θα λέει και την επόμενη σεζόν καλημέρα με τον Κρατερό Κατσούλη στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

https://www.instagram.com/p/DavCqrNETVv/

Tο πρόσωπο των ημερών είναι η Σίσσυ Χρηστίδου. Από τη μία τα δημοσιεύματα που την θέλουν να είναι ερωτευμένη, από την άλλη η νέα επαγγελματική πρόκληση καθώς θα αναλάβει την πρωινή καθημερινή ζώνη του MEGA. Η παρουσιάστρια, πάντως, για την ώρα, φορτίζει μπαταρίες σε διαφορετικούς προορισμούς με φίλους και τους δύο γιους της. Αυτές τις ημέρες, χαίρεται τον ήλιο και τις βουτιές στην Κέρκυρα, ένα μέρος που… έχει μπει στην καρδιά της.

https://www.instagram.com/p/Da7evvmCN7-/

«Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, έρχεστε όλο και πιο κοντά μου… Σας ευχαριστώ πολύ για τις γλυκές ευχές, τις διαδικτυακές αγκαλιές και τα gifakia με τα λουλούδια! Κάνατε για άλλη μια φορά τη μέρα μου τόσο ξεχωριστή… Να έχουμε υγεία, χαρά και να είμαστε δυνατοί», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ευχαριστώντας το κοινό για τις ευχές που δέχτηκε για την ονομαστική της εορτή. Η παρουσιάστρια του «GNTM» βρίσκεται στη Σίφνο, προσπαθώντας να χαλαρώσει λίγο καθώς τα γυρίσματα του ριάλιτι μόδας είναι πολύωρα και απαιτητικά.

https://www.instagram.com/p/DbBreIKjFiN/

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