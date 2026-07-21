Άδωνις: Το «Ελληνικό» θα αλλάξει την Ελλάδα - Συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω

Το «Ελληνικό» θα αλλάξει την Ελλάδα, συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω, γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τα εγκαίνια των αθλητικών χώρων.

«Συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω συγκινήθηκα. Είχα μαζί και τον Περσέα μου και τους φίλους του που έμειναν όλοι τους έκπληκτοι με την ομορφιά του χώρου και τα καλά λόγια που άκουγε για τον πατέρα του», γράφει ο υπουργός Υγείας.

«Το ‘Ελληνικό’ θα αλλάξει την Ελλάδα, θυμηθείτε το. Αυτή η φοβία μας για τους ουρανοξύστες και για την ομορφιά που μας επέβαλε η Αριστερά θα σβήσει όταν ο κόσμος αρχίσει να το επισκέπτεται», επισημαίνει και συνοδεύει την ανάρτηση με βίντεο από το Ελληνικό.

«Το νέο πρόσωπο της Ελλάδος γεννιέται εκεί παρά την μιζέρια που έκανε τα πάντα για να το σταματήσει και όλα θα είναι σε λίγο διαφορετικά. Είμαι συγκινημένος και υπερήφανος πολύ για όσα επιτύχαμε τότε εκεί», γράφει ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για το Ελληνικό

Χθες στο «Ελληνικό» έκαναν το soft opening των αθλητικών τους χώρων. Με την ευκαιρία λοιπόν με κάλεσαν σε μια ξενάγηση για να δω από κοντά την πρόοδο των έργων που ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων πέτυχα να ξεκινήσουν. Συγκινήθηκα, αλήθεια σας το λέω συγκινήθηκα. Είχα μαζί και τον Περσέα μου και τους φίλους του που έμειναν όλοι τους έκπληκτοι με την ομορφιά του χώρου και τα καλά λόγια που άκουγε για τον πατέρα του. Το «Ελληνικό» θα αλλάξει την Ελλάδα, θυμηθείτε το. Αυτή η φοβία μας για τους ουρανοξύστες και για την ομορφιά που μας επέβαλε η Αριστερά θα σβήσει όταν ο κόσμος αρχίσει να το επισκέπτεται.

Σύντομα πολλοί θα το μιμηθούν. Εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι θα επισκέπτονται τον χώρο, στην τεράστια παραλία που φτιάχνεται μπροστά θα κολυμπούν χιλιάδες άνθρωποι, στους αθλητικούς χώρους θα αντηχούν χαρούμενες φωνές. Το νέο πρόσωπο της Ελλάδος γεννιέται εκεί παρά την μιζέρια που έκανε τα πάντα για να το σταματήσει και όλα θα είναι σε λίγο διαφορετικά. Είμαι συγκινημένος και υπερήφανος πολύ για όσα επιτύχαμε τότε εκεί με τον @npapathanasis τον Ορέστη Καβαλάκη, την Λίνα Μενδώνη και φυσικά με την ηγεσία του @kmitsotakis προφανώς τα μεγάλα συγχαρητήρια ανήκουν στους δημιουργούς τους κ. Σπύρο Λάτση και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της @Lamda_Dev κ. Οδυσσέα Αθανασίου.

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