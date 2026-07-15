Wall Street: Με άνοδο έκλεισε το χρηματιστήριο Νέας Υόρκης λόγω ώθησης από τράπεζες και πληθωρισμό

Snapshot Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, διαμορφώνοντας το ετήσιο ποσοστό στο 3,5%.

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με άνοδο στους τομείς βιομηχανίας και τεχνολογίας.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με μικρή άνοδο 0,02% στις 52.508,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq αυξήθηκε κατά 0,90% φτάνοντας τις 26.107 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 ανέβηκε κατά 0,38% κλείνοντας στις 7.543,59 μονάδες. Snapshot powered by AI

Με άνοδο στους τομείς βιομηχανίας και τεχνολογίας έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, την Τρίτη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα τριμήνου για τις μεγάλες τράπεζες καθώς και τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 9,63 μονάδων (+0,02%), στις 52.508,27 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 233,83 μονάδων (+0,90%), στις 26.107 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 28,25 μονάδων (+0,38%), στις 7.543,59 μονάδες.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιούνιο υποχώρησε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε 3,5% σε ετήσια βάση, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων του Reuters για 3,8%.

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