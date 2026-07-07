Γράφτηκε ιστορία στη Wall Street – Πάνω από τις 53.000 μονάδες ο Dow Jones

Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γράφτηκε ιστορία στη Wall Street – Πάνω από τις 53.000 μονάδες ο Dow Jones
AP Photo
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Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (6/7) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης,, όπου ο δείκτης Dow Jones έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 53.000 μονάδων, ενώ ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε ο τομέας της τεχνολογίας.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 155,84 μονάδων (+0,29%), στις 53.055,91 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 288,48 μονάδων (+1,12%), στις 26.121,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 54,19 μονάδων (+0,72%), στις 7.537,43 μονάδες.

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