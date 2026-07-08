Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών

Το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται μετά τα νέα μακροοικονομικά στοιχεία, ενώ, το γεν παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δολάριο παίρνει ξανά ώθηση, όμως, οι ισορροπίες στις αγορές συναλλάγματος παραμένουν «εύθραυστες». Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεν, που κινείται κοντά σε χαμηλό 4 δεκαετιών, ενώ, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed και της Ιαπωνίας.

Το αμερικανικό νόμισμα αντέδρασε περιορισμένα στις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, πλήττοντας δύο δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και πλοίο μεταφοράς LNG. Το Κατάρ απέδωσε την επίθεση στο Ιράν.

Τα γεγονότα επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά ενέργειας, με το αμερικανικό αργό να ενισχύεται κατά 2,8%, στα 70,47 δολάρια / βαρέλι και το Brent να σημειώνει άνοδο 3%, στα 74,15 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,09%, στις 100,95 μονάδες. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,11%, στα 1,1427 δολάρια.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 42,2% τον Μάιο, στα 77,6 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Η αύξηση αποδίδεται μεταξύ άλλων στην επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οδήγησε τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών σε επίπεδα – ρεκόρ.

Το γεν ενισχύθηκε οριακά, κατά 0,1%, στα 161,89 ανά δολάριο, παραμένοντας πάντως κοντά στο χαμηλό των 162,83 που είχε «αγγίξει» την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά παραμένει σε επιφυλακή για πιθανή αλλαγή στη στρατηγική παρέμβασης της Ιαπωνίας, αν και η απότομη κίνηση του νομίσματος την περασμένη Πέμπτη (02/07) δεν θεωρήθηκε ένδειξη επίσημης παρέμβασης.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου της Fed, τα πρώτα υπό τον νέο επικεφαλής, Κέβιν Γουόρς, τα οποία αναμένεται να δώσουν εικόνα για τη στάση των αξιωματούχων απέναντι στη μελλοντική καθοδήγηση της νομισματικής πολιτικής.

Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιοριστεί μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αγορές τιμολογούν πλέον περίπου 26 μονάδες βάσης αυξήσεων έως τον Δεκέμβριο, από περίπου 38 μονάδες βάσης πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,13%, στα 1,3372 δολάρια, έχοντας νωρίτερα «αγγίξει» υψηλό τριών εβδομάδων στα 1,3401 δολάρια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Boeing 737 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ – Αγωνία για τους 5 επιβαίνοντες

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

00:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πλήγμα για το Βέλγιο – Ο Αμαντού Ονάνα υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού

00:24TRAVEL

Αστυπάλαια: Το «πράσινο» νησί του Αιγαίου που αξίζει να ανακαλύψεις

00:07ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Visa ανακοινώνει την πλατφόρμα Visa Threat Intelligence για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

23:45LIFESTYLE

Ο γιος του Μάθιου ΜακΚόναχι έγινε 18 ετών και είναι ολόιδιος με τον πατέρα του

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Στα κρατητήρια μετά από αλληλομηνύσεις ένας 24χρονος και μια 22χρονη

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στο Ποσείδι

23:17ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε και προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κινηματογραφική καταδίωξη κλεμμένου σκούτερ

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο ανήλικος που παρασύρθηκε από όχημα

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Δάγκωσε το αυτί του συντρόφου της σε καυγά

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος στα 91 του

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδοξο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ - Δύο ηγέτες, μία χώρα και μια φωτογραφία

19:38LIFESTYLE

Ξέσπασε ο «Θανάσης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» με σχόλιο για τα κιλά της γυναίκας του - «Βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό, αν υπάρχει»

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Η «άβολη στιγμή» Μακρόν με την Εμινέ Ερντογάν - Πήγε να της φιλήσει το χέρι - Πώς αντέδρασε η σύζυγος του Τούρκου προέδρου

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι σε Ανθούπολη, Περιστέρι, Αιγάλεω και Νίκαια

19:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τα έως τώρα δεδομένα – Εξετάζεται η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξαπολύουν» πλήγματα κατά του Ιράν

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Το μενού του δείπνου που παρέθεσε ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Λαγοκέφαλος ή κάτι άλλο; Πώς περιγράφει η 64χρονη το ψάρι που της επιτέθηκε

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουλίου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Τέσσερα εμπόδια χωρίζουν τον Ερντογάν από τα F-35 - Η δύσκολη εξίσωση του Τραμπ

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος στα 91 του

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

22:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Μέσι και το σοκ του Σκαλόνι μετά τη μυθική πρόκριση της Αργεντινής

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία αγάπης που συγκίνησε τον Μητροπολίτη Ρεθύμνου

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Κηδεία Αλί Χαμενεΐ: Στο Ιράκ προσγειώθηκε η σορός του ανώτατου ηγέτη - Στο δρόμο χιλιάδες πιστοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ