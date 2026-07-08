Δολάριο σε ανοδική τροχιά – Το γεν «βυθίζεται» σε χαμηλό 40 ετών

Το δολάριο παίρνει ξανά ώθηση, όμως, οι ισορροπίες στις αγορές συναλλάγματος παραμένουν «εύθραυστες». Στο επίκεντρο βρίσκεται το γεν, που κινείται κοντά σε χαμηλό 4 δεκαετιών, ενώ, οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed και της Ιαπωνίας.

Το αμερικανικό νόμισμα αντέδρασε περιορισμένα στις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, πλήττοντας δύο δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και πλοίο μεταφοράς LNG. Το Κατάρ απέδωσε την επίθεση στο Ιράν.

Τα γεγονότα επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά ενέργειας, με το αμερικανικό αργό να ενισχύεται κατά 2,8%, στα 70,47 δολάρια / βαρέλι και το Brent να σημειώνει άνοδο 3%, στα 74,15 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου, που μετρά την πορεία του αμερικανικού νομίσματος έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, ενισχύθηκε κατά 0,09%, στις 100,95 μονάδες. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,11%, στα 1,1427 δολάρια.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκε κατά 42,2% τον Μάιο, στα 77,6 δισ. δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters. Η αύξηση αποδίδεται μεταξύ άλλων στην επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οδήγησε τις εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών σε επίπεδα – ρεκόρ.

Το γεν ενισχύθηκε οριακά, κατά 0,1%, στα 161,89 ανά δολάριο, παραμένοντας πάντως κοντά στο χαμηλό των 162,83 που είχε «αγγίξει» την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγορά παραμένει σε επιφυλακή για πιθανή αλλαγή στη στρατηγική παρέμβασης της Ιαπωνίας, αν και η απότομη κίνηση του νομίσματος την περασμένη Πέμπτη (02/07) δεν θεωρήθηκε ένδειξη επίσημης παρέμβασης.

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου της Fed, τα πρώτα υπό τον νέο επικεφαλής, Κέβιν Γουόρς, τα οποία αναμένεται να δώσουν εικόνα για τη στάση των αξιωματούχων απέναντι στη μελλοντική καθοδήγηση της νομισματικής πολιτικής.

Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιοριστεί μετά τα απογοητευτικά στοιχεία για την απασχόληση της προηγούμενης εβδομάδας. Οι αγορές τιμολογούν πλέον περίπου 26 μονάδες βάσης αυξήσεων έως τον Δεκέμβριο, από περίπου 38 μονάδες βάσης πριν από μία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,13%, στα 1,3372 δολάρια, έχοντας νωρίτερα «αγγίξει» υψηλό τριών εβδομάδων στα 1,3401 δολάρια.