Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα Στενά»

Snapshot Το Ιράν απειλεί να εμποδίσει τη διέλευση οποιουδήποτε φορτίου πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ λόγω της αμερικανικής επιθετικότητας.

Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει εννέα συνεχόμενες ημέρες αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Δύο πετρελαιοφόρα φέρονται να υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 17 Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, μετά την κατάρρευση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας και την κατακόρυφη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Σε μια δραματική προειδοποίηση που απειλεί να προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεμήνυσε ότι κανένα φορτίο πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν πρόκειται να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, όσο «συνεχίζεται η αμερικανική επιθετικότητα».

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ήδη ότι δύο πετρελαιοφόρα υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν, επιχειρώντας να περάσουν από τη νότια διαδρομή των Στενών, με τις πληροφορίες ωστόσο να μην έχουν επαληθευτεί ακόμη από ανεξάρτητες πηγές. Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ αντιποίνων σε ολόκληρη την περιοχή, ανακοινώνοντας πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, αιφνιδιαστική επίθεση στη βάση Αλ-Τανφ της Συρίας, καθώς και στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης Άλι Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας πυρκαγιά, σε αυτό που χαρακτήρισε άμεσο πλήγμα σε ζωτικές πολιτικές υποδομές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τα ονόματα, τις σημαίες, τα πληρώματα των πλοίων ή τυχόν θύματα, ανέφερε το Reuters, λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιστατικό. Προειδοποίησαν επίσης ότι το Ορμούζ θα παραμείνει μη ασφαλές όσο συνεχίζεται αυτό που χαρακτήρισαν «επιθετικότητα» των ΗΠΑ στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι «αυτό το πέρασμα δεν θα είναι ασφαλές για τη διαμετακόμιση πετροχημικών προϊόντων, ούτε καν για μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου». Προειδοποίησε επίσης τον αμερικανικό στρατό να προετοιμαστεί για μια «επιχείρηση τιμωρίας».

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ένατης συνεχόμενης νύχτας αεροπορικών επιδρομών στοχεύοντας ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, παράκτιας επιτήρησης και υποδομές εκτόξευσης πυραύλων. Στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να πλήττει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στην τελευταία αμερικανική απώλεια που αναφέρθηκε στον πόλεμο, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, όπου οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης αυτού που η Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε μη εκραγέντα πυρομαχικά σε ένα καταρριφθέν ιρανικό drone

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εργαλειοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης κατά της διεθνούς κοινότητας, καλώντας και άλλες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου. «Είναι σαφές ότι το Ιράν -τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι στο Ιράν- θέλουν να ελέγχουν τα Στενά και να το θεωρούν αυτό ως μοχλό πίεσης εναντίον του κόσμου», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες για μια συνάντηση υπουργών Εξωτερικών με τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι χρειάζεται, για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να αναλαμβάνουν δράση και να παρέχουν -είτε πρόκειται για υλικό είτε για οικονομικά μέσα- για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του βάρους.Ο αμερικανικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δύο μέλη του στρατού έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία και ότι ένας τρίτος αγνοείται εν ώρα μάχης. Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι βρέθηκαν «άγνωστα λείψανα» στον τόπο της επίθεσης της Παρασκευής και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία εξέτασης για την επαλήθευση των λειψάνων».Οι τελευταίες ανακοινώσεις για τα θύματα ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου σε 17, με περισσότερους από 420 τραυματίες.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ακόμη διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουση, ο Ρούμπιο απάντησε, «Νομίζω ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία. Πρέπει να είναι πραγματική. Πρέπει να είναι μια συμφωνία με την οποία είναι πρόθυμοι να ζήσουν». Οι ΗΠΑ εν τω μεταξυ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στέλνοντας επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, το οποίο έχει ήδη προειδοποιήσει με ολοκληρωτική απάντηση σε περίπτωση που δεχθεί άμεση ιρανική επίθεση.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να καταγράφει άλμα 2,72% αγγίζοντας τα 90,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ για λίγο ξεπέρασε και το ψυχολογικό όριο των 91 δολαρίων, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του εδώ και μήνες. Αντίστοιχη άνοδο παρουσίασε και ο αμερικανικός δείκτης West Texas Intermediate, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν έντονους φόβους για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί τον σημαντικότερο θαλάσσιο διάδρομο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 23% αυτόν τον μήνα, θέτοντάς τες σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο, όταν οι εχθροπραξίες ήταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι από τις 11 Ιουνίου.

Η σύγκρουση , η οποία ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας να απενεργοποιήσουν τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης και να αποδυναμώσουν τους περιφερειακούς πληρεξούσιούς της , έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης