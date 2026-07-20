Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα Στενά»

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το Ιράν για ένατη συνεχόμενη ημέρα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξερράγησαν και ακινητοποιήθηκαν.

Νατάσα Παυλοπούλου

Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα Στενά»
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ιράν απειλεί να εμποδίσει τη διέλευση οποιουδήποτε φορτίου πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τα Στενά του Ορμούζ λόγω της αμερικανικής επιθετικότητας.
  • Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει εννέα συνεχόμενες ημέρες αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.
  • Δύο πετρελαιοφόρα φέρονται να υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.
  • Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, με τον φόβο παρατεταμένου αποκλεισμού των Στενών να επηρεάζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
  • Ο πόλεμος έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 17 Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.
Snapshot powered by AI

Στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν, μετά την κατάρρευση της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας και την κατακόρυφη κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Σε μια δραματική προειδοποίηση που απειλεί να προκαλέσει παγκόσμιο ενεργειακό σοκ, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεμήνυσε ότι κανένα φορτίο πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν πρόκειται να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, όσο «συνεχίζεται η αμερικανική επιθετικότητα».

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ήδη ότι δύο πετρελαιοφόρα υπέστησαν εκρήξεις και ακινητοποιήθηκαν, επιχειρώντας να περάσουν από τη νότια διαδρομή των Στενών, με τις πληροφορίες ωστόσο να μην έχουν επαληθευτεί ακόμη από ανεξάρτητες πηγές. Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν μπαράζ αντιποίνων σε ολόκληρη την περιοχή, ανακοινώνοντας πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, αιφνιδιαστική επίθεση στη βάση Αλ-Τανφ της Συρίας, καθώς και στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης Άλι Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ. Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας πυρκαγιά, σε αυτό που χαρακτήρισε άμεσο πλήγμα σε ζωτικές πολιτικές υποδομές.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τα ονόματα, τις σημαίες, τα πληρώματα των πλοίων ή τυχόν θύματα, ανέφερε το Reuters, λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιστατικό. Προειδοποίησαν επίσης ότι το Ορμούζ θα παραμείνει μη ασφαλές όσο συνεχίζεται αυτό που χαρακτήρισαν «επιθετικότητα» των ΗΠΑ στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι «αυτό το πέρασμα δεν θα είναι ασφαλές για τη διαμετακόμιση πετροχημικών προϊόντων, ούτε καν για μια σταγόνα πετρελαίου και φυσικού αερίου». Προειδοποίησε επίσης τον αμερικανικό στρατό να προετοιμαστεί για μια «επιχείρηση τιμωρίας».

Από την πλευρά της, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ένατης συνεχόμενης νύχτας αεροπορικών επιδρομών στοχεύοντας ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, παράκτιας επιτήρησης και υποδομές εκτόξευσης πυραύλων. Στόχος της Ουάσιγκτον παραμένει η αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να πλήττει τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Στην τελευταία αμερικανική απώλεια που αναφέρθηκε στον πόλεμο, ο αμερικανικός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε το Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, όπου οι ΗΠΑ έχουν στρατιωτικές βάσεις, κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης πυροδότησης αυτού που η Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε μη εκραγέντα πυρομαχικά σε ένα καταρριφθέν ιρανικό drone

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι εργαλειοποιεί τα Στενά του Ορμούζ ως μοχλό πίεσης κατά της διεθνούς κοινότητας, καλώντας και άλλες χώρες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου. «Είναι σαφές ότι το Ιράν -τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι στο Ιράν- θέλουν να ελέγχουν τα Στενά και να το θεωρούν αυτό ως μοχλό πίεσης εναντίον του κόσμου», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους πριν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες για μια συνάντηση υπουργών Εξωτερικών με τον Σύνδεσμο Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι χρειάζεται, για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να αναλαμβάνουν δράση και να παρέχουν -είτε πρόκειται για υλικό είτε για οικονομικά μέσα- για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του βάρους.Ο αμερικανικός στρατός είχε δηλώσει νωρίτερα ότι δύο μέλη του στρατού έχασαν τη ζωή τους στην Ιορδανία και ότι ένας τρίτος αγνοείται εν ώρα μάχης. Την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση δήλωσε ότι βρέθηκαν «άγνωστα λείψανα» στον τόπο της επίθεσης της Παρασκευής και ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία εξέτασης για την επαλήθευση των λειψάνων».Οι τελευταίες ανακοινώσεις για τα θύματα ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου σε 17, με περισσότερους από 420 τραυματίες.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ακόμη διπλωματική λύση στην κλιμακούμενη σύγκρουση, ο Ρούμπιο απάντησε, «Νομίζω ότι είμαστε πάντα ανοιχτοί στη διπλωματία. Πρέπει να είναι πραγματική. Πρέπει να είναι μια συμφωνία με την οποία είναι πρόθυμοι να ζήσουν». Οι ΗΠΑ εν τω μεταξυ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στέλνοντας επιπλέον αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ, το οποίο έχει ήδη προειδοποιήσει με ολοκληρωτική απάντηση σε περίπτωση που δεχθεί άμεση ιρανική επίθεση.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Μπρεντ να καταγράφει άλμα 2,72% αγγίζοντας τα 90,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ για λίγο ξεπέρασε και το ψυχολογικό όριο των 91 δολαρίων, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του εδώ και μήνες. Αντίστοιχη άνοδο παρουσίασε και ο αμερικανικός δείκτης West Texas Intermediate, καθώς οι επενδυτές εκφράζουν έντονους φόβους για παρατεταμένο αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί τον σημαντικότερο θαλάσσιο διάδρομο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο από 23% αυτόν τον μήνα, θέτοντάς τες σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από τον Μάρτιο, όταν οι εχθροπραξίες ήταν ακόμη σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η τιμή του πετρελαίου διαπραγματεύεται πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι από τις 11 Ιουνίου.

Η σύγκρουση , η οποία ξεκίνησε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, επιδιώκοντας να απενεργοποιήσουν τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης και να αποδυναμώσουν τους περιφερειακούς πληρεξούσιούς της , έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:41NEWSBOMB

Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην Ντάουνινγκ Στριτ -Το τέλος του Στάρμερ και η επόμενη ημέρα στους Εργατικούς

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σταθμευμένο αυτοκίνητο κοντά στη Σούδα τυλίχθηκε στις φλόγες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Renault μειώνει τις τιμές σε Captur και Austral

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ολοκληρώνονται σήμερα οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων – Η εισαγγελέας προτείνει για το αίτημα αναβολής

09:29NEWSBOMB

Πάτρα: Εισέβαλαν στο σπίτι, χτύπησαν τον ιδιοκτήτη και άρπαξαν από το χρηματοκιβώτιο 40.000 ευρώ

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

09:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βροχή» ψηφιακών υποχρεώσεων φέρνει στο χείλος του γκρεμού 1 στις 2 επιχειρήσεις - Πληρώνουν ένα επιπλέον ενοίκιο

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:13ΥΓΕΙΑ

Η παρακολούθηση τηλεόρασης συρρικνώνει συστηματικά τον εγκέφαλό σας

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη έδειξε πλαστή ταυτότητα για να μπει σε μπαρ – Συνελήφθη μεθυσμένη

09:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ αυτή την εβδομάδα

09:10WHAT THE FACT

Μια «χαμένη» μεσαιωνική πόλη 300 στρεμμάτων αποκαλύφθηκε στα βουνά του Ουζμπεκιστάν χάρη σε λέιζερ

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο - «Η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης»

09:02NEWSBOMB

Πάτρα: Πυρκαγιά σε ξενώνα στην Αρόη

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

08:56ΥΓΕΙΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Το πλήθος αποδοκίμασε Τραμπ και Ινφαντίνο κατά την τελετή της απονομής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

08:50TRAVEL

Αστυπάλαια: Στην κορυφή της Ευρώπης για αληθινές αποδράσεις

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο μικρός αδελφός του Γιαμάλ έκλεψε την παράσταση στον τελικό - Οι στιγμές που έγιναν viral

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στον Κονιακό Δωρίδας

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής - Πάνω από 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ούτε μια σταγόνα πετρελαίου δεν θα περάσει από το Ορμούζ» - Ένατη ημέρα αμερικανικών επιθέσεων - Ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ