Ένατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Νέο κύμα επιθέσεων από τη CENTCOM

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ένατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Νέο κύμα επιθέσεων από τη CENTCOM
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αμερικανική Κεντρική Διοίκ (CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, συμπληρώνοντας εννέα συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ.
  • Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στις ιρανικές πόλεις Μαχσάρ, Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, Ταμπρίζ, Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, χωρίς ακόμη να είναι γνωστά τα αίτια ή τυχόν θύματα.
  • Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τα πλήγματα θα διαρκέσουν.
Snapshot powered by AI

Νέο κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/7) η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), συμπληρώνοντας εννέα συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι η νέα επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει και ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, στο στόχαστρο βρίσκονται στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, οι οποίες φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτών ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε πέντε πόλεις

Στο μεταξύ, πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι εκρήξεις φέρεται να σημειώθηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μαχσάρ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, με το πρακτορείο να επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Παράλληλα, εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ταμπρίζ, το Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, αυτόπτες μάρτυρες και τοπικοί δημοσιογράφοι ανέφεραν εκρήξεις στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, καθώς και στις παράκτιες πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, στα νοτιοανατολικά.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταδόθηκαν λίγα λεπτά αφότου η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέα σειρά πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμερικανικής επιχείρησης.

Ιράν: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone στα νότια της χώρας

Από την πλευρά του, ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πάνω από το νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο ή την προέλευση του drone, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής τοποθεσία της κατάρριψης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Χωρίς τέλος η τραγωδία – Τους 5.208 έφτασαν οι νεκροί

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν προς τιμήν των Αμερικανών που σκοτώθηκαν

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Νίγηρας: 16 στρατιωτικοί νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Νέο κύμα επιθέσεων από τη CENTCOM

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αθλητικογράφος βρέθηκε απανθρακωμένος — Οι Αρχές ερευνούν υπόθεση δολοφονίας

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Γουιάνα: Τεράστιο κύμα ανέτρεψε φεριμπότ – Αγνοούνται 66 επιβάτες

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μπαχρέιν – Ήχησαν σειρήνες αεράμυνας

02:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Η απονομή στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία (vid)

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

01:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο νέος «βασιλιάς» των γκολ λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ - Η λίστα των πρώτων σκόρερ

01:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η «χρυσή» βίβλος των Μουντιάλ: Για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία

01:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει πρόεδρος της χώρας

00:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Φωκίδα: Τρεις άνθρωποι παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ – Οι δύο χωρίς τις αισθήσεις τους

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρός 78χρονος σε παραλία του Νέου Παντελεήμονα 

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή ο μαφιόζος κοινοτάρχης - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

16:57WHAT THE FACT

Viral επική αναμέτρηση: Γάτα εναντίον κόμπρας - Ο τελικός νικητής

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά-διοικητής νοσοκομείου: «Είχε μόλις τελειώσει τη νυχτερινή βάρδια η νοσηλεύτρια - Ο ασθενής ήταν χωρίς αισθήσεις κι o διασώστης του έκανε ΚΑΡΠΑ όταν συνέβη το τροχαίο»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας από σήμερα: Ποιες περιοχές θα δουν έως 43 βαθμούς Κελσίου – Πότε θα δροσίσει

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Ένατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Νέο κύμα επιθέσεων από τη CENTCOM

04:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν προς τιμήν των Αμερικανών που σκοτώθηκαν

01:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Μουντιάλ 2026: Στους δρόμους οι Ισπανοί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου

07:55LIFESTYLE

Σειρές που έγραψαν ιστορία και βασίστηκαν σε βιβλία

23:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ημίχρονο τύπου Super Bowl - Σε 11 λεπτά Μαντόνα, BTS, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα

23:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με τον ishowspeed ο Αντετοκούνμπο στις VIP σουίτες του τελικού

23:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεκρή η Αμερικανίδα πυγμάχος Χάνα Ραπ σε τραγικό δυστύχημα με το ποδήλατό της - Έκανε όπισθεν οδηγός

01:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο νέος «βασιλιάς» των γκολ λέγεται Κιλιάν Εμπαπέ - Η λίστα των πρώτων σκόρερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ