Ένατη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Νέο κύμα επιθέσεων από τη CENTCOM

Snapshot Η αμερικανική Κεντρική Διοίκ (CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, συμπληρώνοντας εννέα συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων.

Οι επιθέσεις στοχεύουν στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ναυτικών στα Στενά του Ορμούζ.

Αναφέρθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στις ιρανικές πόλεις Μαχσάρ, Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, Ταμπρίζ, Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, χωρίς ακόμη να είναι γνωστά τα αίτια ή τυχόν θύματα.

Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν και τα πλήγματα θα διαρκέσουν. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα πληγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/7) η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM), συμπληρώνοντας εννέα συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών επιθέσεων.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι η νέα επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει και ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, στο στόχαστρο βρίσκονται στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, οι οποίες φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πολιτών ναυτικών που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορές για ισχυρές εκρήξεις σε πέντε πόλεις

Στο μεταξύ, πολλαπλές εκρήξεις αναφέρθηκαν στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι εκρήξεις φέρεται να σημειώθηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μαχσάρ και Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί, με το πρακτορείο να επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια των εκρήξεων, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές.

Video shared by a local in Tabriz, Iran following US attacks pic.twitter.com/saqfRatT2v — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) July 19, 2026

Παράλληλα, εκρήξεις σημειώθηκαν στην Ταμπρίζ, το Τσαμπαχάρ και το Κοναράκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, αυτόπτες μάρτυρες και τοπικοί δημοσιογράφοι ανέφεραν εκρήξεις στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, καθώς και στις παράκτιες πόλεις Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, στα νοτιοανατολικά.

Οι πρώτες πληροφορίες μεταδόθηκαν λίγα λεπτά αφότου η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε νέα σειρά πληγμάτων κατά ιρανικών στόχων, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμερικανικής επιχείρησης.

Ιράν: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone στα νότια της χώρας

Από την πλευρά του, ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πάνω από το νότιο τμήμα της χώρας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τύπο ή την προέλευση του drone, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής τοποθεσία της κατάρριψης.