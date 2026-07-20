Συναγερμός στο Μπαχρέιν – Ήχησαν σειρήνες αεράμυνας

Snapshot Σειρήνες συναγερμού αεράμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Τις τελευταίες ημέρες, το Μπαχρέιν έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ιρανικές δυνάμεις. Snapshot powered by AI

Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.

🇮🇷⚡️ Peluncuran Terdeteksi dari Iran!



Bahrain: Sirene peringatan bahaya/serangan udara telah diaktifkan di beberapa wilayah.



Erbil, Kurdistan Irak: Suara ledakan keras dilaporkan terdengar jelas oleh warga setempat. pic.twitter.com/SXKhfvgAWK — SW News - SOFT WAR NEWS (@SoftWarNews) July 19, 2026

Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».

Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.