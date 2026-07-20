Συναγερμός στο Μπαχρέιν – Ήχησαν σειρήνες αεράμυνας
Σε κατάσταση συναγερμού το Εμιράτο.
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- Σειρήνες συναγερμού αεράμυνας ήχησαν στο Μπαχρέιν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.
- Οι πολίτες και κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν σε ασφαλείς τοποθεσίες.
- Το Μπαχρέιν φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.
- Τις τελευταίες ημέρες, το Μπαχρέιν έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ιρανικές δυνάμεις.
Σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου.
Χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία του, ανέφερε μέσω X πως «ήχησε η σειρήνα» και συνέστησε «στους πολίτες και στους κατοίκους να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία».
Το Μπαχρέιν, που φιλοξενεί το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και σημαντικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών πληγμάτων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης τις τελευταίες ημέρες.
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