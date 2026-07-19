Αντιδράσεις και διαβήματα από Κουβέιτ - Ιορδανία για τα ιρανικά χτυπήματα

Snapshot Το ΥΠΕΞ της Ιορδανίας κάλεσε τον Ιρανό επιτετραμμένο για διαμαρτυρία σχετικά με τις πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφός της.

Η Ιορδανία κατήγγειλε τις ιρανικές επιθέσεις ως βάναυσες, αδικαιολόγητες και προκλητικές, ζητώντας την άμεση διακοπή τους.

Καθ’ όλη την προηγούμενη εβδομάδα η Ιορδανία αναχαίτισε και κατέρριψε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της.

Το ΥΠΕΞ του Κουβέιτ καταδίκασε την ιρανική επίθεση σε πολιτικές υποδομές ζωτικής σημασίας, όπως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Το Κουβέιτ υπογράμμισε ότι οι ιρανικές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις από Ιορδανία και Κουβέιτ προκάλεσαν οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε απόψε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο της πρεσβείας του Ιράν στο Αμάν για να διαμαρτυρηθεί για τις συνεχιζόμενες «βάναυσες και αδικαιολόγητες ιρανικές επιθέσεις» και τις «προκλητικές και εμπρηστικές δηλώσεις που στοχεύουν το έδαφος του βασιλείου».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι παρέδωσε στον Ιρανό διπλωμάτη «ένα μήνυμα έντονης διαμαρτυρίας κατά της συνέχισης των βάναυσων και αδικαιολόγητων ιρανικών επιθέσεων» ζητώντας να σταματήσουν «χωρίς καθυστέρηση».

Καθ’ όλη την περασμένη εβδομάδα η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχαίτιζε ιρανικούς πυραύλους πάνω από το έδαφός της. Μεταξύ αυτών ήταν αι τρεις που καταρρίφθηκαν σήμερα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε σήμερα την ιρανική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσιο αφαλάτωσης, λέγοντας ότι επρόκειτο για άμεσο πλήγμα σε πολιτικές υποδομές ζωτικής σημασίας.

Η κατ’ επανάληψη στόχευση πολιτικών υποδομών ισοδυναμεί με επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ιράν φέρει την πλήρη νομική και ηθική ευθύνη για την επίθεση και τις συνέπειες της, πρόσθεσε.