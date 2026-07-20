Τραμπ: Οι ΗΠΑ πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν προς τιμήν των Αμερικανών που σκοτώθηκαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τα νέα πλήγματα κατά του Ιράν έγιναν προς τιμήν των στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Οι ΗΠΑ πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν προς τιμήν των Αμερικανών που σκοτώθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν προς τιμήν των Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν.
  • Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, προκαλώντας σημαντικές στρατιωτικές απώλειες στην χώρα.
  • Οι στρατιωτικοί που έχασαν τη ζωή τους πολέμησαν για να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
  • Ο Τραμπ εξέφρασε λύπη για τις απώλειες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, προς τιμήν των Αμερικανών στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους.

«Τους χτυπήσαμε ξανά πολύ σκληρά απόψε και το κάναμε προς τιμήν, πιθανότατα, τριών σπουδαίων πατριωτών», είπε στους δημοσιογράφους, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ερωτηθείς για τις απώλειες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ότι «αισθανόμαστε πολύ άσχημα», προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν πολεμούσαν ώστε «το Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

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