LIVE - Μαρινάκης για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή : Να συζητήσουμε μείωση του αριθμού βουλευτών

Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αρχικά αναφέρθηκε στο μήνυμα Μητσοτάκη σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός στόχο έχει να πάψει η Ελλάδα να αποτελεί πελατειακό κράτος. Στη συνέχεια υπενθύμισε ότι από σήμερα το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα του Fuel Pass.

Μετά το Πάσχα ανοίγει η πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς».

«Μιλάμε για πρόταση που θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά αλλά όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το Σύνταγμα ενός νόμου, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται και οι αυξημένες πλειοψηφίες.

Σωστά μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Αναστολή της βουλρυτικής ιδιότητας για κάποιον ο οποίος επιλ΄γεται από τον πρωθυπουργό για υπουργός. Αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού θα επανέρχεται στη βουλευτική έδρα.

Πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό γιατί για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως πρέπει να συζητήσουμε μείωση του αριθμού βουλευτών», είπε ερωτώμενος σχετικά με το μήνυμα του πρωθυπουργού.

Σε άλλο ερώτημα ξεκαθάρισε ότι «οι εκλογές του 2027 θα γίνουν με τον παρόντα εκλογικό νόμο» και σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών διευκρίνισε:

«Γιατί είπα για μικρότερο αριθμό βουλευτών; Γιατί εφόσον λειτουργήσει, θα λειτουργούν 300 βουλευτικά γραφεία και άλλα υπουργικά. Δεν προαναγγέλλω τίποτα είναι υπό συζήτηση»

Για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς με αφορμή τον τελευταίο ανασχηματισμό απάντησε σε σχετική ερώτηση: «Και στην πρώτη τετραετία υπήρχαν εξωκοινοβουλευτικοί που εκτέθηκαν στον σταυρό και όλοι αυτοί κατέβηκαν στις εκλογές και μάλιστα κάποιοι πρώτευσαν. Οι ψηφοφόροι τους επιβράβευσαν. Υπάρχει μια ισορροπία»

Για την Κατερίνα Παπακώστα είπε:

«Φαντάζομαι καλά είναι, δεν είναι ευχάριστο να εμπλέκεται το όνομά σου. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώα η κυρία Παπακώστα, αλλά είδα τον κτηνοτρόφο να λέει κάτι αντίθετο. Ας δούμε όλη την υπόθεση και μετά θα τοποθετηθούμε. Πριν μιλήσουμε για έναν άνθρωπο καλό θα είναι να υπερασπιστεί πρώτα τον εαυτό του»

Για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή:

«Σωστή δήλωση ανάληψης ευθυνών χωρίς να συνεπάγεται ενοχή. Μια δήλωση η οποία αναγνωρίζεται συνολικά. Άρα δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας»

Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «μικρομεγαλισμό και αλαζονεία» σχετικά με τις τοποθετήσεις της Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

