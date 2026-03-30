Μαρινάκης για Τέμπη: Υπήρξε σοβαρό ζήτημα οργάνωσης την πρώτη ημέρα της δίκης – Κανένα θέμα Φλωρίδη

Η δίκη για τα Τέμπη θα ξεκινήσει κανονικά, με στόχο να δοθούν απαντήσεις κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης

Η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα και έχει επαρκή χωρητικότητα για τους διαδίκους, κατηγορούμενους και συνηγόρους.

Την πρώτη ημέρα της δίκης υπήρξε σοβαρό ζήτημα οργάνωσης σχετικά με την προτεραιότητα θέσεων, το οποίο επιδιώκεται να μην επαναληφθεί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε οτιδήποτε σχετικό με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τόνισε ότι η δήλωσή του για πολιτικούς αρχηγούς διαδίκους παρερμηνεύτηκε.

Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης με σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σε ερώτηση για την αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, παρέπεμψε στην χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια ανέφερε: «ως προς την αίθουσα, το μέγεθος της αιθούσης, όπως αναλυτικά έχει εκθέσει το υπουργείο, είναι μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών της χώρας, μαζί με την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δίκες με περισσότερους διαδίκους.

Αναφέρομαι στη δίκη για το Μάτι που είχε περισσότερους διαδίκους ή και η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άρα δεν είναι θέμα χωρητικότητας της αίθουσας, με βάση μάλιστα και τους διαδίκους που υπήρχαν από την ανάκριση, τους συνηγόρους, οι θέσεις οι οποίες υπολογίστηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ενημέρωση που εκείνο έχει παραθέσει αναλυτικά, προέκυψαν από τους συνηγόρους που είχαν δηλωθεί στην ανάκριση και ήταν μάλιστα και κάποιες παραπάνω θέσεις και τους κατηγορούμενους που έχει η δίκη αυτή, που είναι 36, 33 εκ των οποίων για κακούργημα.

Πράγματι, υπήρξε ζήτημα σοβαρό οργάνωσης την πρώτη ημέρα, καθώς έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέσης στους διαδίκους, στους κατηγορούμενους, στους συνηγόρους και υπεράσπισης και υποστήριξης κατηγορίας, για να ξεκινήσει ομαλά η δίκη. Είναι σε συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα και να μην γίνει και το χατίρι σε κάποιους, σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα. Η δίκη αυτή πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει κανονικά και η δικαιοσύνη να δώσει όλες τις απαντήσεις που περιμένουν κυρίως οι συγγενείς.

Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και για εκείνους θα είναι και μια πολύ δύσκολη δοκιμασία όλες αυτές οι δικάσιμες, καθώς κάθε μέρα θα ζήσουν ξανά και ξανά την απόλυτη τραγωδία που έχουν ζήσει. Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό σ' αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια, κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση από τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση μεταξύ της έδρας του δικαστηρίου και των αστυνομικών αρχών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη εικόνα την επόμενη φορά, σε μια αίθουσα που το ξαναλέω είναι μια εκ των δύο μεγαλύτερων της χώρας, μακράν της τρίτης».

Επίσης σε ερώτηση για τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη για την Μαρία Καρυστιανού αφού είπε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε από κάποια μέσα και πολιτικές δυνάμεις, σημείωσε «κάθε διάδικος έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι ότι, αν ένας εκ των διαδίκων ετοιμάζεται να γίνει πολιτικός αρχηγός, και καλά κάνει, έχουμε δημοκρατία, δεν θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είπε ότι θα έχει χειρότερη αντιμετώπιση ή θα του μειωθούν ή θα του περιοριστούν, για να είμαι πιο ακριβής, τα δικαιώματα. Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε ο υπουργός».