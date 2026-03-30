Μαρινάκης για Τέμπη: Υπήρξε σοβαρό ζήτημα οργάνωσης την πρώτη ημέρα της δίκης – Κανένα θέμα Φλωρίδη

«Η δίκη πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει κανονικά και η δικαιοσύνη να δώσει όλες τις απαντήσεις που περιμένουν κυρίως οι συγγενείς»

Μίλτος Τσεκούρας

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δίκη για τα Τέμπη θα ξεκινήσει κανονικά, με στόχο να δοθούν απαντήσεις κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης
  • Η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα και έχει επαρκή χωρητικότητα για τους διαδίκους, κατηγορούμενους και συνηγόρους.
  • Την πρώτη ημέρα της δίκης υπήρξε σοβαρό ζήτημα οργάνωσης σχετικά με την προτεραιότητα θέσεων, το οποίο επιδιώκεται να μην επαναληφθεί.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε οτιδήποτε σχετικό με τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη και τόνισε ότι η δήλωσή του για πολιτικούς αρχηγούς διαδίκους παρερμηνεύτηκε.
  • Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται για να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης με σεβασμό στα θύματα και τις οικογένειές τους.
Snapshot powered by AI

Σε ερώτηση για την αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, παρέπεμψε στην χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια ανέφερε: «ως προς την αίθουσα, το μέγεθος της αιθούσης, όπως αναλυτικά έχει εκθέσει το υπουργείο, είναι μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών της χώρας, μαζί με την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δίκες με περισσότερους διαδίκους.

Αναφέρομαι στη δίκη για το Μάτι που είχε περισσότερους διαδίκους ή και η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άρα δεν είναι θέμα χωρητικότητας της αίθουσας, με βάση μάλιστα και τους διαδίκους που υπήρχαν από την ανάκριση, τους συνηγόρους, οι θέσεις οι οποίες υπολογίστηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ενημέρωση που εκείνο έχει παραθέσει αναλυτικά, προέκυψαν από τους συνηγόρους που είχαν δηλωθεί στην ανάκριση και ήταν μάλιστα και κάποιες παραπάνω θέσεις και τους κατηγορούμενους που έχει η δίκη αυτή, που είναι 36, 33 εκ των οποίων για κακούργημα.

Πράγματι, υπήρξε ζήτημα σοβαρό οργάνωσης την πρώτη ημέρα, καθώς έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέσης στους διαδίκους, στους κατηγορούμενους, στους συνηγόρους και υπεράσπισης και υποστήριξης κατηγορίας, για να ξεκινήσει ομαλά η δίκη. Είναι σε συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα και να μην γίνει και το χατίρι σε κάποιους, σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα. Η δίκη αυτή πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει κανονικά και η δικαιοσύνη να δώσει όλες τις απαντήσεις που περιμένουν κυρίως οι συγγενείς.

Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και για εκείνους θα είναι και μια πολύ δύσκολη δοκιμασία όλες αυτές οι δικάσιμες, καθώς κάθε μέρα θα ζήσουν ξανά και ξανά την απόλυτη τραγωδία που έχουν ζήσει. Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό σ' αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια, κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση από τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση μεταξύ της έδρας του δικαστηρίου και των αστυνομικών αρχών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη εικόνα την επόμενη φορά, σε μια αίθουσα που το ξαναλέω είναι μια εκ των δύο μεγαλύτερων της χώρας, μακράν της τρίτης».

Επίσης σε ερώτηση για τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη για την Μαρία Καρυστιανού αφού είπε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε από κάποια μέσα και πολιτικές δυνάμεις, σημείωσε «κάθε διάδικος έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι ότι, αν ένας εκ των διαδίκων ετοιμάζεται να γίνει πολιτικός αρχηγός, και καλά κάνει, έχουμε δημοκρατία, δεν θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είπε ότι θα έχει χειρότερη αντιμετώπιση ή θα του μειωθούν ή θα του περιοριστούν, για να είμαι πιο ακριβής, τα δικαιώματα. Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε ο υπουργός».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ με συμμετοχή Παπασταύρου και Τσάφου

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Κυκλοφορούν τα εισιτήρια του ντέρμπι της πρεμιέρας των playoffs της Super League

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Ιαπωνία διορίζει υπουργό Κρίσης και η Νότια Κορέα περιορίζει την κίνηση ΙΧ

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τέμπη: Υπήρξε σοβαρό ζήτημα οργάνωσης την πρώτη ημέρα της δίκης – Κανένα θέμα Φλωρίδη

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Ουδέποτε απευθύναμε πρόσκληση - Να μας πει με ποιους θα κυβερνήσει»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συνάντηση Τασούλα με μαθητές από το δημοτικό σχολείο των Ριζίων Έβρου

14:02ΕΥ ΖΗΝ

Βέλτιστη ώρα για λήψη κολλαγόνου: Τι λέει η επιστήμη για τον χρονισμό και τα οφέλη

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η αύξηση στον κατώτατο μισθό συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιβεβαίωσε τον θάνατο ναυάρχου - Βίντεο τον δείχνει να δίνει εντολή για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

13:55ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CrediaBank: Υπερκαλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

13:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος του 82χρονου - Πήρε αναβολή για αύριο η σύζυγός του

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι ημέρες κι οι ώρες των playoffs 5-8 | Πρεμιέρα «φωτιά» με Λεβαδειακός – Άρης

13:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Youth Pass 2026: Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί - Πώς γίνεται η αίτηση

13:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με σοβαρή κόντρα Σακελλαρίδη - Χαρίτση ξεκίνησε στην ΚΕ η «νέα σελίδα» της ΝΕΑΡ

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή αστυνομία: Κανονικά η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός αλλά με συμβολικό χαρακτήρα – Η φωτογραφία με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Επικίνδυνη κλιμάκωση: Ιράνός βουλευτής προτείνει αποχώρηση από τη Συνθήκη για τα Πυρηνικά -«Γιατί θα πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ενώ μας βομβαρδίζουν;»

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του - Τι υποστήριξε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Συνελήφθη ο γιος για τις δολοφονίες της μητέρας και της αδελφής του - Τι υποστήριξε

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: «Κόκκινη» προειδοποίηση και για την Αττική – Αναλυτική πρόγνωση

10:51LIFESTYLE

«Κόλαφος» η Έφη Θώδη για την Άντζελα Δημητρίου: «Δεν την άκουγα καλά, αλλιώς θα την περιποιούμουν»

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη για Κάρολο - Νταϊάνα: Το πραγματικό τρίτο πρόσωπο στον γάμο τους δεν ήταν η Καμίλα - Ο σωματοφύλακας και ο μυστηριώδης θάνατος

10:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο θρυλικός Βασίλης Γκούμας

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος του 82χρονου - Πήρε αναβολή για αύριο η σύζυγός του

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά, οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Ανοίγει τις επόμενες ώρες ξανά η πλατφόρμα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινή αστυνομία: Κανονικά η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός αλλά με συμβολικό χαρακτήρα – Η φωτογραφία με τον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

10:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο με την τελευταία πρόβα της πριν το Ηρώδειο

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος για influencer που ανήρτησε στιγμιότυπα από την κηδεία της κόρης της στα social media

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

07:07WHAT THE FACT

Ο πραγματικός λόγος που η ανθρωπότητα δεν έχει πάει στο φεγγάρι εδώ και 52 χρόνια

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φωτιά σε διυλιστήριο στη Χάιφα μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση - Ισραηλινά μαχητικά χτυπούν τη Βηρυτό

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αποζημίωση 400.000 ευρώ από το Δημόσιο σε συγγενείς θύματος

10:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Εντοπίστηκαν δύο πτώματα γυναικών - Ήταν χτισμένη η πόρτα του διαμερίσματος

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επιβεβαίωσε τον θάνατο ναυάρχου - Βίντεο τον δείχνει να δίνει εντολή για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

12:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι Medicanes - Το σπάνιο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ: «Ψήφο-ψήφο» Διαμαντοπούλου, Τσουκαλάς, Καρχιμάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ