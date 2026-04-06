Fuel Pass: Τα τρία SOS για να λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα - Διευκρινίσεις από το υπουργείο

Διευκρινίσεις για το Fuel Pass έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών - Ανοίγει το απόγευμα η πλατφόρμα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανοίγει στις 17:00 και η επιδότηση πιστώνεται εντός 48 ωρών μετά την αίτηση.
  • Για να λάβει κάποιος επιδότηση καυσίμων, το όχημα πρέπει να είναι δηλωμένο στο όνομά του, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας.
  • Η πληρωμή γίνεται σε δύο δόσεις των 25 ευρώ για Απρίλιο και Μάιο, με επιπλέον ποσό για νησιωτικές περιοχές και διαφορά ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής.
  • Η επιδότηση αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, όχι νομικά πρόσωπα, και αν το όχημα έχει δύο ιδιοκτήτες, επιδοτείται μόνο ο ένας.
  • Μέσω του Fuel Pass επιδοτείται περίπου το 80% των οχημάτων φυσικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών, ενώ οι κάτοχοι μοτοσυκλετών λαμβάνουν μικρότερο ποσό.
Σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μεταφοράς και ταξί μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό της επιδότησης που θα λάβουν οι δικαιούχοι του Fuel Pass.

Ωστόσο, όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα για καύσιμα, πρέπει να προσέξουν τρία βασικά σημεία κατά τη διάρκεια της αίτησής τους:

  • Να είναι το αυτοκίνητο το οποίο δηλώνει ο πολίτης στο όνομά του
  • Να είναι ασφαλισμένο
  • Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον στοιχεία για το Fuel Pass, έδωσε και ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας τη Δευτέρα στην ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας ότι περίπου στις 17:00 το απόγευμα θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων.

Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ εύκολη διαδικασία, μετά την οποία, εντός 48 ωρών ο δικαιούχος πιστώνεται την επιδότηση.

«Μπαίνεις με τους κωδικούς taxis, αντιστοιχείς το ΑΦΜ σου με το όχημα για το οποίο θέλεις να επιδοτηθείς και εκείνη την ώρα ουσιαστικά εγκρίνεται ή απορρίπτεται η αίτησή σου με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υφίστανται και τα οποία θυμίζω είναι, μέχρι 35.000 ευρώ οικογενειακό, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Από κει και πέρα, όσοι προλάβουν σήμερα και κάνουν την αίτηση θα πληρωθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, το πιθανότερο. Όσοι κάνουν την αίτηση Μεγάλη Τρίτη επίσης θα προλάβουν να πληρωθούν πριν το Πάσχα, το πιθανότερο Μεγάλη Πέμπτη. Όσοι όμως κάνουν αιτήσεις από την Μεγάλη Τετάρτη και μετά, τότε αναγκαστικά και λόγω των εορτών και της τραπεζικής αργίας οι πληρωμές θα γίνουν μετά την Τρίτη του Πάσχα, θα πάρει δηλαδή κάποιες μέρες να γίνει η εκκαθάριση. Όπως και να ‘χει όμως, αυτοί που ενδεχομένως ταξιδέψουν και θέλουν να επιστρέψουν με μικρότερη επιβάρυνση στα καύσιμα τους, θα μπορέσουν να επωφεληθούν το Fuel Pass κατά την επιστροφή τους. Και αναμένουμε πολύ κόσμο σήμερα να κάνει τις αιτήσεις» ανέφερε ο κ. Τσάπαλος ενώ επισήμανε ότι έχουν γίνει όλες οι τεχνικές δοκιμές από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτως ώστε ακόμα και μεγάλο φόρτο να υπάρξει σήμερα να μπορέσει να αντέξει το σύστημα.

Σε δύο δόσεις η πληρωμή

Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν 25 ευρώ για τον Απρίλιο και 25 ευρώ για τον Μάιο συν επιπλέον χρήματα αν βρίσκονται σε νησιωτική περιοχή, σημείωσε ο κ. Τσάπαλος, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν με την άυλη ψηφιακή κάρτα, καθώς αν επιλέξουν να πιστωθούν την επιδότηση μέσω τραπεζικού λογαριασμού, το ποσό αυτό είναι 10 ευρώ λιγότερο.

«Όσο αφορά το αν αυτό είναι καλύτερο από αυτό το οποίο άλλες χώρες δίνουν, για παράδειγμα, η Ισπανία επέλεξε να επιδοτήσει μέσω της μείωσης οριζοντίως των φόρων 23 λεπτά το ντίζελ και περίπου 30 με 34 λεπτά τη βενζίνη. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση επιλέξαμε να επιδοτήσουμε 20 λεπτά οριζόντια το ντίζελ και 36 λεπτά μέσω του Fuel Pass την βενζίνη ή 43 αν μιλάμε για νησιωτική περιοχή. (…) Βλέπουμε ότι η Ελλάδα στο κομμάτι της βενζίνης επιδοτεί περισσότερο από την Ισπανία και στο κομμάτι του ντίζελ ανταγωνίζεται ισάξια την επιδότηση της Ισπανίας, 20 εμείς, 23 αυτή» προσέθεσε.

Ποιοι δεν δικαιούνται την επιδότηση

Δίνοντας μερικές επιπλέον διευκρινίσεις, σημείωσε ότι τα νομικά πρόσωπα δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά δικαιούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και ότι αν το αυτοκίνητο έχει δύο ιδιοκτήτες, ο ένας από τους δύο επιδοτείται.

Για τους νησιώτες το ποσό ανέρχεται σε 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι κάτοχοι μοτοσυκλετών επίσης δικαιούνται, 30 ευρώ με την ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ συνολικά, συμπλήρωσε ο κ. Τσάπαλος, μέσω του fuel pass επιδοτούνται περίπου το 80% των οχημάτων φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών.

