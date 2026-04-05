Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

Για τη χρήση της κάρτας Fuel Pass μέσω κινητού απαιτείται ενεργοποίηση της ρύθμισης NFC και υποστήριξη ανέπαφων συναλλαγών.

Οι αιτήσεις για το Fuel Pass ανοίγουν στις 6 Απριλίου 2026 και θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Απριλίου 2026.

Οι αιτούντες μπορούν να λάβουν την ενίσχυση είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας είτε με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, με μειωμένο ποσό στη δεύτερη περίπτωση.

Τα ποσά επιδότησης διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο οχήματος, με μεγαλύτερη επιδότηση για ψηφιακή κάρτα και για νησιωτικές περιοχές.

Ο αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων γίνεται μέσω διασύνδεσης με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ.

Μέσω smartphone γίνεται η χρήση της αύλης κάρτας στην οποία θα καταβληθεί το ποσό του Fuel Pass για τους δικαιούχους. Για τη χρήση, όμως, της κάρτας αυτής, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της ρύθμισης NFC στο κινητό, ώστε να μπορέσει να γίνει η συναλλαγή στα πρατήρια καυσίμων, τα ταξί και τα μέσα μεταφοράς για τα οποία προορίζεται το επίδομα.

Ειδικότερα, απαιτείται:

Υποστήριξη τεχνολογίας NFC (Near Field Communication)

Δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS

Χωρίς NFC, η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της συσκευής πριν την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής ενίσχυσης.

Αν δεν έχετε κινητό που να υποστηρίζει NFC, θα χρειαστεί να επιλέξετε την κατάθεση των χρημάτων στον λογαριασμό σας, γεγονός που σημαίνει πως το ποσό που θα λάβετε θα είναι μειωμένο κατά 5 έως 10 ευρώ, αναλόγως το ύψος του επιδόματος που δικαιούστε.

Τα ποσά

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα το ποσό να πιστωθεί απλά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μετρητά. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση θα είναι μειωμένη κατά 5 έως 10 ευρώ, επομένως όποιος το επιλέξει θα λάβει 40 ευρώ.

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις

Ανοίγει αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υπόβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Όσοι εισέλθουν στην πλατφόρμα του Fuel Pass από την πρώτη κιόλας ημέρα και ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία, θα λάβουν το ποσό μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Ωστόσο, διαφοροποιείται η περίπτωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση και η καταβολή να γίνουν μετά τις γιορτές.

Έτσι, όσοι καταθέσουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα λάβουν το ποσό Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη αντίστοιχα, ενώ για όσες αιτήσεις κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα.

Τα βήματα της αίτησης

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων.

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

