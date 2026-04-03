Δώρο Πάσχα και Fuel Pass: Ξεκινούν Μεγάλη Δευτέρα οι αιτήσεις - Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές

Snapshot Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ενώ το Fuel Pass θα πιστωθεί εντός 48 ωρών από την υποβολή αίτησης.

Για το Fuel Pass απαιτείται η υποβολή αίτησης μέσω gov.gr, με αυτόματο έλεγχο προϋποθέσεων εισοδήματος, ιδιοκτησίας και ασφάλισης οχήματος, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται αναλογικά με βάση τη διάρκεια εργασίας από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου και περιλαμβάνει τις τακτικές αποδοχές μαζί με το επίδομα αδείας.

Σε περίπτωση καθυστερημένης καταβολής του Δώρου Πάσχα, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν μηνυτήρια αναφορά ή μήνυση με αυτόφωρη διαδικασία.

Την περίοδο του Πάσχα 2026 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές από Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα, με συναλλαγές να γίνονται μέσω ΑΤΜ και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε διατραπεζικές μεταφορές.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους το Δώρο Πάσχα και το Fuel Pass, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανακούφιση ενόψει των εορτών. Ωστόσο, η καταβολή τους εξαρτάται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass να ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα.

Το Δώρο Πάσχα αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και πρόκειται να καταβληθεί από τους εργοδότες τη Μεγάλη Τετάρτη, αν και είναι δυνατή και η νωρίτερη καταβολή. Το Fuel Pass απευθύνεται σε όσους υποβάλουν αίτηση εγκαίρως, δηλαδή τη Μεγάλη Δευτέρα ή Τρίτη, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την υποβολή. Οι αιτήσεις που θα γίνουν μετά τη Μεγάλη Τετάρτη θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της διακοπής λειτουργίας των τραπεζών από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα.

Fuel Pass: Τα 5 βήματα για να δείτε χρήματα στο λογαριασμό σας

Όπως έγινε γνωστό, οι δικαιούχοι, αφού πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια (25.000 ευρώ για τον άγαμο, 35.000 για τον έγγαμο συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί), θα πρέπει να κάνουν τα εξής πέντε βήματα για να λάβουν την ενίσχυση.

Επιλογή με εισοδηματικά κριτήρια: Πριν οποιαδήποτε κίνηση, ο πολίτης ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις. Απαιτείται να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 (δήλωση που υποβλήθηκε το 2025) εντός των ορίων που θέτει η ΠΝΠ. Επίσης πρέπει ο ίδιος να είναι ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) οχήματος ή μοτοσυκλέτας που κυκλοφορεί, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας. Είσοδος στο gov.gr: Ο δικαιούχος θα μπαίνει με τους κωδικούς Taxisnet στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Συμπλήρωση στοιχείων και επιλογή τρόπου είσπραξη: Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του:

Διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης: Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα). Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων: Ο πολίτης δεν χρειάζεται να προσκομίσει έγγραφα και δικαιολογητικά.

Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό. Λήψη και χρήση της ενίσχυσης σε κάρτα: Μετά την έκδοση, η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον: για αγορά καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων, για μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, περνώντας την ψηφιακή κάρτα απευθείας στους επικυρωτές εισιτηρίων και σε ταξί σαν χρεωστική κάρτα σε POS. Δεν επιτρέπεται ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ , ούτε η μεταφορά του ποσού σε τρίτο πρόσωπο.

Δώρο Πάσχα: Οι δικαιούχοι

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Για το Δώρο Πάσχα παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος, που υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια, χωρίς διακοπή, όλη τη χρονική περίοδο αυτή, δηλαδή από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ής Απριλίου, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, που είναι ίσο με μισό (1/2) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση, όμως, που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου, η οποία υπολογίζεται ως εξής: α) για τους αμειβόμενους με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο και β) για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, υπολογίζεται ένα ημερομίσθιο.

Εάν η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες, δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε, χωρίς διακοπή, όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά, ως προς την απουσία των εργαζομένων, λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του, λόγω ασθένειας, 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες, για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται

Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.

Δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα απουσίας των εργαζομένων λόγω συνδικαλιστικής δραστηριότητας (δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας)

Σχετικά με την απεργία, η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία. Κατ’ αναλογία το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας αφού και αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα απεργία.

Υπολογισμός του Δώρου

Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών.

Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666 π.χ εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Τι προβλέπεται αν δεν είναι έγκαιρη η καταβολή του

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον εισαγγελέα, για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη.

Παράλληλα, διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα, για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή τους αυτόφωρης διαδικασίας.

Επίσης, εργαζόμενοι και σωματεία μπορούν να κάνουν σχετικές καταγγελίες, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών 1555 ή online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Επιθεώρησης Εργασίας (hli.gov.gr).

Χωρίς τράπεζες για τέσσερις ημέρες

Τέσσερις συνεχόμενες ημέρες χωρίς τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων φέρνει το Πάσχα του 2026, καθώς το κοινό δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα γκισέ από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή (10 Απριλίου), το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13 Απριλίου). Τα καταστήματα θα επαναλειτουργήσουν την Τρίτη 14 Απριλίου.

Πώς θα γίνονται οι συναλλαγές

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, οι πολίτες θα πρέπει να στραφούν σε εναλλακτικούς τρόπους εξυπηρέτησης. Οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω ΑΤΜ για αναλήψεις και βασικές κινήσεις, ενώ κανονικά λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών, όπως το e-banking και το mobile banking.

Επιπλέον, οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται χωρίς περιορισμούς στα καταστήματα, ενώ οι μεταφορές χρημάτων μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών λόγω των αργιών.