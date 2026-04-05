Fuel Pass: Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις - Πώς θα λάβετε χρήματα αυτή την εβδομάδα

Ανοίγει αύριο, Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υπόβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass, την οικονομική ενίσχυση τόσο για την αγορά καυσίμων, αλλά και συνολικά για τις μεταφορές, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα μέσα μεταφοράς και τα ταξί.

Η ειδική πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις από τις 6 έως και τις 30 Απριλίου 2026, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που φέρει τις υπογραφές των αρμόδιων υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όσοι εισέλθουν στην πλατφόρμα του Fuel Pass από την πρώτη κιόλας ημέρα και ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία, θα λάβουν το ποσό μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Ωστόσο, διαφοροποιείται η περίπτωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση και η καταβολή να γίνουν μετά τις γιορτές.

Έτσι, όσοι καταθέσουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα λάβουν το ποσό Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη αντίστοιχα, ενώ για όσες αιτήσεις κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα.

Τα βήματα της αίτησης

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων.

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Τα ποσά

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα το ποσό να πιστωθεί απλά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μετρητά. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση θα είναι μειωμένη κατά 5 έως 10 ευρώ, επομένως όποιος το επιλέξει θα λάβει 40 ευρώ.

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

