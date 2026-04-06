Fuel Pass: «Πρεμιέρα» σήμερα για την πλατφόρμα - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και η διαδικασία

Snapshot Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass ανοίγει στις 6 Απριλίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ για άγαμους, 35.000€ για έγγαμους και 39.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις για παιδιά.

Τα ποσά ενίσχυσης διαφέρουν ανάλογα με το όχημα και την περιοχή, με μεγαλύτερο ποσό για την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με την κατάθεση στον λογαριασμό.

Η αίτηση γίνεται μέσω vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet, απαιτεί επικαιροποίηση στοιχείων και έλεγχο ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας οχήματος.

Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών και η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 σε πρατήρια, ταξί και μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σε πλήρη εξέλιξη θα βρίσκεται από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 17:00 και πρόκειται να παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 του μηνός, προσφέροντας την πολυαναμενόμενη οικονομική ανάσα για το κόστος των καυσίμων των μηνών Απριλίου και Μαΐου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα αίτησης για το Fuel Pass έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασικό κριτήριο είναι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του 2024:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση 5.000€ για κάθε παιδί).

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (επίσης με προσαύξηση 5.000€ ανά εξαρτώμενο μέλος).

Τα ποσά

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της έκδοσης ψηφιακής κάρτας (που δίνει υψηλότερο ποσό) ή της κατάθεσης σε λογαριασμό.

Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων:

Νησιωτική Ελλάδα: 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ στον λογαριασμό.

Υπόλοιπη Ελλάδα: 50 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα ή 40 ευρώ στον λογαριασμό.

Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών:

Νησιωτική Ελλάδα: 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα ή 30 ευρώ στον λογαριασμό.

Υπόλοιπη Ελλάδα: 30 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα ή 25 ευρώ στον λογαριασμό.

Σημειώνεται ότι κάθε όχημα δηλώνεται μόνο από ένα πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή είναι μισθωτής (leasing).

Η διαδικασία της αίτησης βήμα-βήμα

Η υποβολή γίνεται μέσω του vouchers.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

Ο δικαιούχος εισέρχεται στην εφαρμογή και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του. Συμπληρώνει το IBAN του (αν επιθυμεί κατάθεση) ή αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το όχημα είναι ασφαλισμένο και αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ.

Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, η ενίσχυση καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Αν επιλεγεί η ψηφιακή κάρτα, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια καυσίμων, αλλά και σε ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς, και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

