Fuel Pass: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα ποσά που θα δοθούν

Snapshot Η πλατφόρμα για το Fuel Pass ανοίγει σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 5 το απόγευμα και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν σήμερα και αύριο θα πληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, ενώ όσες γίνουν από Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα θα πληρωθούν μετά το Πάσχα λόγω τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή, με υψηλότερα ποσά στις νησιωτικές περιοχές και για χρήση ψηφιακής κάρτας.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας απαιτεί ενεργοποίηση της τεχνολογίας NFC στο κινητό για ανέπαφες συναλλαγές σε πρατήρια, ταξί και μέσα μεταφοράς. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για το Fuel Pass, την οικονομική ενίσχυση που αφορά την αγορά καυσίμων, αλλά και συνολικά τις μεταφορές, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τα μέσα μεταφοράς και τα ταξί.

Η πλατφόρμα θα αρχίσει να δέχεται αιτήσεις από τις 5 το απόγευμα, ενώ θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου.

Ποιοι θα λάβουν το βοήθημα μέσα στην εβδομάδα

Όσοι εισέλθουν στην πλατφόρμα του Fuel Pass από την πρώτη κιόλας ημέρα και ολοκληρώσουν σωστά τη διαδικασία, θα λάβουν το ποσό μέσα σε δύο ημέρες, εφόσον δεν προκύψει κάποιο ζήτημα κατά τον έλεγχο των στοιχείων τους.

Ωστόσο, διαφοροποιείται η περίπτωση των αιτήσεων που θα υποβληθούν τη Μεγάλη Τετάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρωμή δεν θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, λόγω της τραπεζικής αργίας του Πάσχα, με αποτέλεσμα η εκκαθάριση και η καταβολή να γίνουν μετά τις γιορτές.

Έτσι, όσοι καταθέσουν αίτηση Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη θα λάβουν το ποσό Μεγάλη Τετάρτη και Μεγάλη Πέμπτη αντίστοιχα, ενώ για όσες αιτήσεις κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και έπειτα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μετά το Πάσχα.

Τα ποσά

Τα ποσά επιδότησης ορίζονται ως εξής:

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα το ποσό να πιστωθεί απλά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε μετρητά. Στην περίπτωση αυτή, η ενίσχυση θα είναι μειωμένη κατά 5 έως 10 ευρώ, επομένως όποιος το επιλέξει θα λάβει 40 ευρώ.

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.

Νησιωτικές περιοχές θεωρούνται: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Νήσοι Αττικής, Σποράδες, Θάσος, Σκύρος, Σαμοθράκη, Αμμουλιανή.

Τα βήματα της αίτησης

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Βήμα 4. Αυτόματος έλεγχος προϋποθέσεων.

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας

Μέσω smartphone γίνεται η χρήση της αύλης κάρτας στην οποία θα καταβληθεί το ποσό του Fuel Pass για τους δικαιούχους. Για τη χρήση, όμως, της κάρτας αυτής, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση της ρύθμισης NFC στο κινητό, ώστε να μπορέσει να γίνει η συναλλαγή στα πρατήρια καυσίμων, τα ταξί και τα μέσα μεταφοράς για τα οποία προορίζεται το επίδομα.

Ειδικότερα, απαιτείται:

Υποστήριξη τεχνολογίας NFC (Near Field Communication)

Δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS

Χωρίς NFC, η κάρτα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές, γεγονός που καθιστά σημαντικό τον έλεγχο της συσκευής πριν την επιλογή της συγκεκριμένης μορφής ενίσχυσης.

Αν δεν έχετε κινητό που να υποστηρίζει NFC, θα χρειαστεί να επιλέξετε την κατάθεση των χρημάτων στον λογαριασμό σας, γεγονός που σημαίνει πως το ποσό που θα λάβετε θα είναι μειωμένο κατά 5 έως 10 ευρώ, αναλόγως το ύψος του επιδόματος που δικαιούστε.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα αίτησης για το Fuel Pass έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Βασικό κριτήριο είναι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα του 2024:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους.

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους (με προσαύξηση 5.000€ για κάθε παιδί).

Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (επίσης με προσαύξηση 5.000€ ανά εξαρτώμενο μέλος).

