Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Ιουλίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο εκλογές"
Ελεύθερος Τύπος: Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις
Η Καθημερινή: Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί
Τα Νέα: Προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 21 Ιουλίου
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