Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

Μια 76χρονηίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία της Ακράτας και κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης

Τραγωδία στην Ακράτα: 76χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
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  • Οι ναυαγοσώστες και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ χρησιμοποίησαν λαρυγγική μάσκα και φορητό απινιδωτή κατά την προσπάθεια επαναφοράς της.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ακράτας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
  • Η σορός θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.
  • Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου υπό το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.
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Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο μιας 76χρονης στην παραλία της Ακράτας το απόγευμα της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Η ηλικιωμένη ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της και, παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών να την επαναφέρουν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με το pelop, το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Αιγίου, ενώ οι ναυαγοσώστες της παραλίας ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στην 76χρονη.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμά του να συμμετέχει στην επιχείρηση ανάνηψης. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, χρησιμοποιήθηκαν λαρυγγική μάσκα και φορητός απινιδωτής, ενώ καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επανέλθει η γυναίκα.

Στη συνέχεια η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Ακράτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

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