Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν θησαυρό 1.300 ετών κάτω από βουδιστικό ναό

Συνολικά βρέθηκαν 33 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και μπρούντζο, τα οποία χρονολογούνται στην περίοδο του βασιλείου Ντβαραβάτι

Δημήτρης Δρίζος

Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν θησαυρό 1.300 ετών κάτω από βουδιστικό ναό
WHAT THE FACT
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  • Εργάτες στην Ταϊλάνδη ανακάλυψαν έναν θησαυρό ηλικίας περίπου 1.300 ετών κάτω από αρχαίο ναό με το άγαλμα του ανακλινόμενου Βούδα.
  • Βρέθηκαν 33 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και μπρούντζο που χρονολογούνται στην περίοδο του βασιλείου Ντβαραβάτι, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τη θρησκευτική ζωή και τέχνη της εποχής.
  • Σημαντικό εύρημα αποτελεί μια χρυσή πλάκα με ανάγλυφη παράσταση καθιστού Βούδα, πιθανώς χρησιμοποιούμενη ως τελετουργικό ή διακοσμητικό αντικείμενο.
  • Άλλα ευρήματα περιλαμβάνουν μεταλλικές πλάκες με απεικονίσεις Βούδα και πιθανόν του ινδουιστικού θεού Βράχμα, καθώς και στοίβα μεταλλικών πλακών που πιθανόν ήταν τελετουργική προσφορά.
  • Όλα τα αντικείμενα έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Μουσείο Phimai για καταγραφή, συντήρηση και μελέτη σχετικά με το βασίλειο Ντβαραβάτι και τις θρησκευτικές πρακτικές της εποχής.
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Ένα έργο ρουτίνας για την αποκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος σε αρχαίο ναό της Ταϊλάνδης οδήγησε σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, καθώς εργάτες εντόπισαν έναν κρυμμένο θησαυρό ηλικίας περίπου 1.300 ετών κάτω από ένα από τα αρχαιότερα αγάλματα του ανακλινόμενου Βούδα στη χώρα.

Συνολικά βρέθηκαν 33 αντικείμενα από χρυσό, ασήμι και μπρούντζο, τα οποία χρονολογούνται στην περίοδο του βασιλείου Ντβαραβάτι (Dvaravati), προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη θρησκευτική ζωή και την καλλιτεχνική δημιουργία της εποχής.

Η ανακάλυψη έγινε στο συγκρότημα του ναού Wat Thammachak Sema Ram, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο Phra Non. Εκεί βρίσκεται το αρχαιότερο και μεγαλύτερο άγαλμα ανακλινόμενου Βούδα της Ταϊλάνδης, μήκους περίπου 13 μέτρων (43 πόδια), το οποίο πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 657 μ.Χ.

Το κεραμικό δοχείο που έκρυβε τον θησαυρό

Οι εργασίες πήραν απρόσμενη τροπή όταν οι εργάτες, σκάβοντας σε βάθος μεγαλύτερο του 1,2 μέτρου, εντόπισαν ένα κεραμικό δοχείο. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν δεκάδες αρχαία κοσμήματα, μεταξύ των οποίων χρυσά δαχτυλίδια, ασημένια σκουλαρίκια και χαρακτηριστικά μπρούτζινα κρίκοι.

Σύμφωνα με το Τμήμα Καλών Τεχνών της Ταϊλάνδης, τα μπρούτζινα σκουλαρίκια παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με άλλα ευρήματα της ίδιας περιόδου που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μετά την πρώτη ανακάλυψη, οι αρχαιολόγοι επέκτειναν τις ανασκαφές γύρω από το άγαλμα και εντόπισαν ακόμη τρεις ομάδες αντικειμένων.

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Χρυσή πλάκα με παράσταση του Βούδα

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ξεχωρίζει μια μικρή ορθογώνια χρυσή πλάκα, διαστάσεων περίπου 7,5 x 13 εκατοστών, διακοσμημένη με ανάγλυφη παράσταση καθιστού Βούδα.

Το έργο κατασκευάστηκε με την τεχνική του repoussé, κατά την οποία το μέταλλο σφυρηλατείται από την πίσω πλευρά ώστε να δημιουργείται ανάγλυφη διακόσμηση. Ο Βούδας απεικονίζεται σε στάση διδασκαλίας, με σπειροειδείς βοστρύχους, μεγάλο φωτοστέφανο, επιμήκεις λοβούς αυτιών και ένδυμα που καλύπτει τον έναν ώμο.

Στην επάνω δεξιά γωνία υπάρχει μικρή οπή, γεγονός που οδηγεί τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ήταν κρεμαστό αντικείμενο ή χρησιμοποιούνταν ως διακοσμητικό σε τελετουργίες.

«Πρόκειται για εξαιρετικά ευρήματα που προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την τεχνική δεξιοτεχνία και τη θρησκευτική αφοσίωση της περιόδου», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Καλών Τεχνών της Ταϊλάνδης, Phanombutr Chantrachot.

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Πιθανές τελετουργικές προσφορές

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν επίσης μια δεύτερη διακοσμημένη μεταλλική πλάκα από κράμα μολύβδου και κασσίτερου, στην οποία απεικονίζεται όρθιος Βούδας μέσα σε τοξωτό πλαίσιο, πλαισιωμένος από δύο συνοδούς. Ο ένας είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί λόγω φθορών, ενώ ο δεύτερος ενδέχεται να αποτελεί ταϊλανδική απεικόνιση του ινδουιστικού θεού Βράχμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια τρίτη ανακάλυψη: μια στοίβα μεταλλικών πλακών, τοποθετημένων μέσα σε συμπιεσμένο πηλό με στρώσεις κονιάματος ανάμεσά τους. Εξαιτίας των εκτεταμένων φθορών δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των πλακών ή οι παραστάσεις που φέρουν.

Το εύρημα εντοπίστηκε πίσω από το κεφάλι του ανακλινόμενου Βούδα, γεγονός που κάνει τους ειδικούς να πιστεύουν ότι είχε τοποθετηθεί σκόπιμα ως τελετουργική προσφορά κατά την ανέγερση ή τη χρήση του μνημείου.

Όλα τα αντικείμενα έχουν μεταφερθεί στο Εθνικό Μουσείο Phimai, όπου ειδικοί τα καταγράφουν, τα συντηρούν και τα μελετούν, με στόχο να φωτίσουν περαιτέρω την ιστορία του αρχαίου βασιλείου Ντβαραβάτι και τις θρησκευτικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν στην περιοχή πριν από περίπου 13 αιώνες.

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