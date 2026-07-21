Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

Συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.
  • Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.
  • Δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό μέχρι στιγμής.
  • Συνιστάται στους λουόμενους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
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Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.

Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή, προκαλώντας έκπληξη στους λουόμενους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δείτε το βίντεο του ΗΛΕΚΤΡΑ TV:

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