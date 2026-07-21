Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο
Συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.
- Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.
- Δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό μέχρι στιγμής.
- Συνιστάται στους λουόμενους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.
Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή, προκαλώντας έκπληξη στους λουόμενους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Δείτε το βίντεο του ΗΛΕΚΤΡΑ TV:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πρέβεζα: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
14:22 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Αυτοκίνητο μπήκε στον χώρο των Τάφων των Βενιζέλων
12:12 ∙ LIFESTYLE
Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε
06:54 ∙ LIFESTYLE
Άφησαν τα πλατό και άρχισαν τις βουτιές – Οι διακοπές των παρουσιαστών
09:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ