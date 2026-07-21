Κόρινθος: Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες στις Κεχριές – Δείτε βίντεο

Snapshot Καρχαρίας εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.

Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή.

Δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό μέχρι στιγμής.

Συνιστάται στους λουόμενους να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Snapshot powered by AI

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες εντοπίστηκε καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή των Κεχριών Κορινθίας.

Το θαλάσσιο αρπακτικό καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται κοντά στην ακτογραμμή, προκαλώντας έκπληξη στους λουόμενους και όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιο επικίνδυνο περιστατικό. Ωστόσο, μετά και τη δεύτερη εμφάνιση, συνιστάται στους λουόμενους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Δείτε το βίντεο του ΗΛΕΚΤΡΑ TV:

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