Καρδίτσα: Συμπλοκή μεταξύ ιερέα και προέδρου κοινότητας στο Νεοχώρι – «Ξεκίνησε να επιτίθεται»

Snapshot Στο Νεοχώρι Καρδίτσας σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ιερέα και προέδρου κοινότητας στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού.

Η ένταση προκλήθηκε από την πρωτοβουλία του ιερέα να προγραμματίσει γάμο την παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία, την ίδια μέρα που παραδοσιακά γίνεται πανηγύρι.

Ο πρόεδρος κοινότητας ισχυρίζεται ότι ο ιερέας επιτέθηκε και κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο ιερέας υποστηρίζει ότι αμύνθηκε σε επίθεση από τον πρόεδρο και άλλον συγχωριανό.

Οι εμπλεκόμενοι έχουν υποβάλει μηνύσεις για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Αίσθηση έχει προκαλέσει το επεισόδιο που έλαβε χώρα στο Νεοχώρι Καρδίτσας, όπου ο ιερέας και ο πρόεδρος της κοινότητας πιάστηκαν στα χέρια στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού.

Αφορμή για το περιστατικό φαίνεται πως στάθηκε η πρωτοβουλία του ιερέα να προγραμματίσει γάμο την παραμονή της εορτής του Προφήτη Ηλία στο σημείο όπου κάθε χρόνο πραγματοποιείται πανηγύρι.

«Ξεκίνησε να επιτίθεται»

«Εμείς όπως κάθε χρόνο, παραμονή του Προφήτη Ηλία, πάμε και στήνουμε γιατί την επόμενη ημέρα του Προφήτη Ηλία, έχουμε το πανηγύρι μας. Δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά ό,τι κάνουμε κάθε χρόνο. Πήγαμε να κάνουμε την προετοιμασία», λέει στο MEGA ο Φώτης Μαντζιαφός, πρόεδρος Νεοχωρίου Καρδίτσας.

«Δεν είχαμε ειδοποιηθεί, κανένας, ότι πρόκειται να γίνει κάποιος γάμος εκεί. Συνήθως δεν γίνεται λόγω του πανηγυριού. Ξαφνικά, ήρθε ένα συνεργείο εκεί για τον στολισμό και απορήσαμε τι έγινε, πήρα τηλέφωνο τον παπά, ήρθε ο παπάς εκεί. Ήταν με απόλυτο και αλαζονικό τρόπο ‘πάρτε τα και φύγετε από δω’».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Πήρε ο παπάς την Αστυνομία, ήρθε ένα περιπολικό, τον ρώτησε τον παπά ‘δεν ήξερες τη διαδικασία που γίνεται;’, ‘ναι’ λέει ‘κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται’».

«Ξαφνικά ξεκίνησε να σπρώχνει καρέκλες, να επιτίθεται», αναφέρει ο κοινοτάρχης, με τον ιερέα από την πλευρά του να σημειώνει:

«Η αλήθεια θα λάμψει. Και να μην λάμψει όμως, ο Θεός και Αϊ Λίας τα είδε. Εγώ δέχθηκα το ξύλο και από αυτόν και από άλλον συγχωριανό. Εγώ απλά αμύνθηκα. Ίσως θα έπρεπε να καθίσω να φάω το ξύλο τελικά για να είναι ευχαριστημένοι».

Οι εμπλεκόμενοι έχουν καταθέσει μηνύσεις.