Ελευθεροεπαγγελματίες και μικρομεσαίοι ο στόχος του Κυριάκου στη ΔΕΘ, Asset του Αλέξη η Λαλιώτου

Καλά πήγε η επιχείρηση σύσφιξη σχέσεων με την γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα, λίγους μήνες πριν ανοίξουν οι κάλπες. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε το επιτελικό στους απλούς βουλευτές, οι οποίοι από σήμερα μπορούν να καταθέσουν στον Αντιπρόεδρο Χατζηδάκη τις δικές τους προτάσεις και ιδέες για το πακέτο ΔΕΘ.

Το βάρος των παροχών θα δοθεί στην μεσαία τάξη με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, όπως αποκάλυψε ο ΠΘ, ο οποίος ανήγαγε την φετινή ΔΕΘ σε τεστ αξιοπιστίας.

«Η Θεσσαλονίκη θα είναι φέτος ο καθρέφτης της αλήθειας, για όλες και για όλους» είπε. Η αλήθεια είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που στήριξαν φουλ ΝΔ το ’19 και το ’23 πληγώθηκαν με ορισμένες μεταρρυθμίσεις όπως το τεκμαρτό- όμως παιδιά μην γκρινιάζετε. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν φορολογικά ε, όχι μόνο οι μισθωτοί. Τέλος Πάντων εκλογές έρχονται, άρα θα επιχειρηθεί να να μαζευτεί το πράμα.

Καταραμένη φανέλα

Ο άτιμος ο Κυριάκος και η ιδρωμένη φανέλα του. "Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 αλλά εμείς τρέχουμε σαν να γίνουν αύριο" είπε στους ήδη ζαβλακωμένους βουλευτές. «Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον «μαραθώνιο» μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027» είπε αμείλικτος.

Πρόεδρε. ΕΣΥ έχεις καλή φυσική κατάσταση, που σου ανοίγουν το δρόμο δέκα συνοδευτικά, και οι πενήντα συνεργάτες του τα έχουν ετοιμάσει όλα, κι όχι ο απλός βουλευτής που τρέχει σαν τον μακαρίτη το Βέγγο. Φυσικά οι βουλευτές δεν είπαν αυτό που σκέφτονταν. Τώρα πόσο θ ’αντέξουν θα φανεί στο αποτέλεσμα. Είπαμε: αυτή την εποχή ο Κυριάκος είναι 70-30 να κάνει εκλογές την άνοιξη του ’27.Εκτός από αντοχές ζήτησε από τους βουλευτές του και ποιοτικά. «Έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς» είπε. «Ταυτόχρονα, είμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν, όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ».

Το τελευταίο ήταν η αναγκαία τονωτική ένεση ηθικού, αλλά και μια μικρούτσικη απειλή.

Λεπτομέρειες

Στο φλερτ είναι καλός. «Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια» είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου Μάκης, ο Μάκης Βορίδης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. «Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε» κατέληξε κάνοντας χαρούμενους τους βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία.

Ενώ και την πρόταση του ατίθασου Γιώργου Βλάχου που οι πληροφορίες τον θέλουν να λοξοκοιτάζει και αλλού, υιοθέτησε.

Ο βουλευτής ανατολικού τομέα είπε ορθά κοφτά ότι είναι αντίθετος στην υιοθέτηση ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή-υπουργού, όπως προτάθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση, ενώ και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης μετέφερε πως η πρόταση δεν έχει πλειοψηφία στην ΚΟ.

«Είναι σαφές ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί (…). Αυτή τη στιγμή δε βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι» είπε. «Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε» απάντησε ευέλικτα ο Πρωθυπουργός ικανοποιώντας τους γαλάζιους που στραβομουτσούνιασαν στην ιδέα ότι μπορεί κάποτε να κληθούν να επιλέξουν: βουλευτής, ή υπουργός;

Ευελιξία

Δεν διαθέτει μόνο ο Κυριάκος. Διαθέτει κι ο Αλέξης. Φάνηκε ιδιαίτερα από τις προτάσεις που έκανε η Αριστερή Συμπαράταξη για την Παιδεία χθες.

«Δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία» τόνισε η αρμόδια Τομεάρχης Ιωάννα Λαλιώτου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Η Λαλιώτου είναι asset για τον Τσίπρα. Συγκροτημένη εμφάνιση, λόγος, ξέρει τι λέει. Οι εμφανίσεις της, όπως και της αγαπημένης κοκκινομάλλας Θεώνης, δίνουν πόντους στον Αλέξη. Πολύ περισσότερους, από διάφορους μπαρουτοκαπνισμένους με βαριά επώνυμα.

Ιδέα

Ενδιαφέρον είχε μια ιδέα που κατατέθηκε στα της Παιδείας και δεν είναι η κατάργηση των Πανελλαδικών.

Η ίδρυση διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ, στα οποία οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ μπορούν να μπουν χωρίς εξετάσει, με σύγχρονα αντικείμενα σπουδών και πτυχία που ισοδυναμούν με άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι ωραία. Πιστεύω την ζήλεψε και ο Κυριάκος. Όπως είπαν οι της ΕΛΑΣ, στόχος είναι οι απόφοιτοι να αποκτούν σε δύο χρόνια πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Πρέσινγκ

Φυσικά η θέση της ΕΛΑΣ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πυροδότησε πόλεμο στ’ αριστερά της ΕΛΑΣ. Δυνάμεις από ότι απέμεινε από τον ΣΥΡΙΖΑ και αριστερότερα, από τη Νέα Αριστερά, κι ακόμα αριστερότερα εξαπέλυσαν βουρ επίθεση επί προσωπικού στον Αλέξη.

Το πρέσινγκ δεν ήρθε μόνο για τα προγραμματικά.

Μετά την φαντασμαγορική αλλαγή ηγεσίας στο μικρούλι κόμμα, ή οποία έγινε μετά το ασφυκτικό πρέσινγκ στον Φάμελλο που αναγκάστηκε σε παραίτηση από την θέση του Προέδρου, ξεκινάει το επόμενο κεφάλαιο: πρέσινγκ στους βουλευτές. Όσους έφυγαν και έγιναν ανεξάρτητοι.

Διακράτηση

Υπάρχει διακράτηση της έδρας, σημείωσε ο Νίκος Παππάς που ανέλαβε να διεκπεραιώσει και αυτή τη αποστολή. Ξεκίνησε το πρωί (Παραπολιτικά fm και Ert News Radio) και κατέληξε το βράδυ (Action24) με το ίδιο μοτίβο.

«Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων, οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπό μάλης και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα λοιπόν, είναι θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας; Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή, η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ;».

Προφανώς λεφτά υπάρχουν στην Κουμουνδούρου, αλλά μαζί με τους βουλευτές, εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα, χάνονται και καλές θέσεις εργασίας.

Πίεση ασκείται και στον Φάμελλο να μην ανεξαρτητοποιηθεί. «Όπως φαίνεται τελικά δεν υπήρξε συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα» επισήμανε.

Εκτιμώ πως ο Παππάς εστιάζει λάθος. Το πρόβλημα δεν είναι να φύγει ή να μείνει ο Φάμελλος, αλλά ότι έχει φύγει ήδη η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Κόμματα με μπόλικους βουλευτές υπήρξαν κι άλλα στην Βουλή, αλλά η χαρά κράτησε λίγο. Ας ρωτήσει και τους συντρόφους στη Νέα Αριστερά.

Σας φιλώ

Η Πυθία