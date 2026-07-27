Παρίσι: Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι - «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω»

Snapshot Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι, με δύο από αυτές σοβαρά και μια έγκυο.

Ο δράστης χρησιμοποίησε δύο κουζινομάχαιρα και φώναζε ότι «Ο Αλλάχ με διέταξε να το κάνω».

Ο άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, συνελήφθη από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας.

Περαστικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας μια καρέκλα πριν συλληφθεί.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες και το κίνητρο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Τρεις γυναίκες -ηλικίας 19, 24 και 36 ετών- τραυματίστηκαν σε επίθεση που πραγματοποίησε νεαρός άνδρας με μαχαίρι στο Παρίσι (27/7),όπως μετέδωσαν τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης.Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το πρωί της Δευτέρας κοντά στο Πόρτ ντε Κλισί, στα βορειοδυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις τραυματίες είναι έγκυος.

«Ο άνδρας είχε επιτεθεί σε τρεις γυναίκες με δύο κουζινομάχαιρα,ενώ δύο από τις τρεις γυναίκες είναι σοβαρά τραυματισμένες» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ σε δημοσιογράφους.

Ο υπουργός είπε ότι ο άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, συνελήφθη από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες την ώρα της επίθεσης, ο δράστης φώναζε «Ο Αλλαχ με διέταξε να το κάνω!»

Τρομοκρατημένοι περαστικοί φαίνονται να τρέχουν μακριά του προτού μια ομάδα καταφέρει τελικά να τον ακινητοποιήσει με μια καρέκλα. Σε μια στιγμή που κάνει τον γύρο του κόσμου, ο δράστης φαίνεται να ορμάει σε μια γυναίκα με το μαχαίρι καθώς τρέχει δίπλα της.

Η νέα επίθεση σημειώνεται έρχεται αρκετούς μήνες αφότου τρεις γυναίκες μαχαιρώθηκαν σε συρμό του μετρό του Παρισιού. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και το κίνητρο του δράστη