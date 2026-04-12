Ουγγαρία: Ιστορική νίκη Μάγιαρ - Ο Όρμπαν έχασε τις εκλογές έπειτα από 16 χρόνια

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, συνεχάρη τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Mάγιαρ για την εκλογική του νίκη, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Μαγιάρ σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή, αφού τα μερικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόμμα του, Tisza, οδεύει προς κοινοβουλευτική υπερπλειοψηφία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, με καταμετρημένο το 53,45% των ψήφων, το κόμμα Tisza του Μαγιάρ προβλέπεται να κερδίσει 136 έδρες στο κοινοβούλιο των 199 μελών της Ουγγαρίας - πάνω από τις 133 που χρειαζόταν - έναντι 56 εδρών για το κόμμα Fidesz του Όρμπαν.

Όρμπαν: «Τα αποτελέσματα είναι σαφή, είναι επώδυνο για εμάς»

«Τα αποτελέσματα είναι σαφή, είναι οδυνηρό για εμάς», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όμπραν, ο οποίος αργότερα επιβεβαίωσε ότι συνεχάρη το κόμμα του Πέτερ Μαγυάρ για τη νίκη του.