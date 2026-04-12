Η Ουγγαρία ψηφίζει: «Βρίσκομαι εδώ για να νικήσω», ανέφερε ο Όρμπαν

Οι Ούγγροι καλούνται να επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση», σύμφωνα με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Η Ουγγαρία ψηφίζει: «Βρίσκομαι εδώ για να νικήσω», ανέφερε ο Όρμπαν
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ανέφερε ότι «είμαι εδώ για να νικήσω» αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα (12/04) σε εκλογικό τμήμα στη Βουδαπέστη.

Ο Όρμπαν προσέθεσε ότι η απόφαση του λαού πρέπει να γίνει σεβαστή στις εκλογές και σημείωσε ότι η Ευρώπη κατευθύνεται προς μία μεγάλη κρίση και η Ουγγαρία χρειάζεται ισχυρή εθνική ενότητα για να αντισταθεί στις κρίσεις που πλησιάζουν.

Οι Ούγγροι «θα γράψουν ιστορία» στις σημερινές εκλογές όταν θα επιλέξουν «ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση» και το κόμμα του –το αντιπολιτευόμενο Tisza– κερδίσει στις εκλογές, όπως επεσήμανε ο ηγέτης του, Πέτερ Μαγιάρ, αφού κατέθεσε την ψήφο του, επίσης σε εκλογικό τμήμα της Βουδαπέστης.

Ο Μαγιάρ τόνισε ότι κάθε ψήφος μετρά στις σημερινές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες μπορεί να καταγραφεί ρεκόρ συμμετοχής. Επιπλέον, κάλεσε τον κόσμο να αναφέρει οιαδήποτε παρατυπία υποπέσει στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, συμπληρώνοντας ότι «η εκλογική νοθεία είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα».

