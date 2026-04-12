Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής

Το κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ φέρεται να λαμβάνει το 55,5% των ψήφων, ενώ το Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν προβλέπεται να λάβει το 37,9%, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις 

Δημήτρης Μάνωλης

Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη της αντιπολίτευσης δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις – Ρεκόρ συμμετοχής
Peter Magyar, leader of the opposition Tisza party, reacts after casting his ballot at a polling station in Budapest, Hungary, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Denes Erdos)
Εκτιμήσεις δημοσκοπικών εταιρειών δίνουν στο κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza μια μεγάλη νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας

Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκαν δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (exit polls) και ότι οι εκτιμήσεις των δημοσκοπικών εταιρειών προέρχονται από δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες πριν από τις εκλογές.

Η εκτίμηση της Median δίνει στο κόμμα του κύριου αντιπάλου του πρωθυπουργού Όρμπαν, Μαγιάρ 57,1% των ψήφων. Εκτιμά ότι αυτό θα έδινε στην Tisza 135 έδρες, λίγο πάνω από τις 133 που χρειάζεται για πλειοψηφία δύο τρίτων, ενώ η εκτίμηση της 21 Research Centre δίνει στον Μαγιάρ 55% και 132 έδρες.

Η Median εκτιμά ότι το κόμμα του Όρμπαν οδεύει προς 37,1% των ψήφων, ενώ το 21 Research Centre δίνει στο Fidesz 38%.

Το ινστιτούτο έρευνας κοινής γνώμης Median διεξήγαγε έρευνα σε 2.286 ενήλικες Ούγγρους πολίτες κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών της προεκλογικής εκστρατείας - από την Τρίτη έως το Σάββατο. Τα δεδομένα έχουν περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 2,2% και το δείγμα προσαρμόστηκε ως προς την ηλικία, το φύλο, τον τόπο κατοικίας και την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας δεδομένα από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία (KSH).

Σύμφωνα με την έρευνα, το αναμενόμενο ποσοστό ψήφων των κομμάτων στις λίστες έχει ως εξής: Κόμμα Tisza 55,5%, Fidesz-KDNP 37,9%, Mi Hazánk 3,9%, DK 1,4%, MKKP 1,3%.

Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα μόλις δύο ετών Tisza θα μπορούσε να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Ο αναμενόμενος αριθμός εδρών είναι: Tisza 131-139 έδρες, Fidesz-KDNP 59-67 έδρες και μία έδρα της μειονότητας των Ρομά – η τελευταία κερδίζεται από εκπρόσωπο της μειονότητας για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την έρευνα που παρουσιάστηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο RTL Klub και πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7 και 11 Απριλίου, το κόμμα Mi Hazank (Η Πατρίδα μας) δεν θα ξεπεράσει το όριο του 5% για να εισέλθει στο κοινοβούλιο.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν σήμερα στην Ουγγαρία, όπου η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς οι ψηφοφόροι καλούνταν να επιλέξουν να προσφέρουν μια πέμπτη διαδοχική θητεία στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν ή την αλλαγή με τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 19:00 (20:00 ώρα Ελλάδας) με τη συμμετοχή, το ποσοστό της οποίας δεν είναι ακόμη οριστικό, να είχε φθάσει στις 19:30 (ώρα Ελλάδας) το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Οι σημερινές κρίσιμες εκλογές ενδέχεται να σημάνουν το τέλος της 16ετούς διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ομοίως, η πρόβλεψη του POLITICO δείχνει άνετο προβάδισμα για τον αντίπαλο του Όρμπαν, Πέτερ Μαγιάρ, και το κεντροδεξιό κόμμα Τίσσα. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις, ενώ στο εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας τα ποσοστά ψήφων δεν αντιστοιχούν απαραίτητα και σε αντίστοιχη κοινοβουλευτική ισχύ.

