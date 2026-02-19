Kunal Nayyar: Πώς ο star του The Big Bang Theory διαχειρίζεται την περιουσία του

Ο ηθοποιός Kunal Nayyar ποζάρει για τα ΜΜΕ στο κόκκινο χαλί για την ταινία «Spaceman» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Berlinale, στο Βερολίνο, Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Kunal Nayyar, ο ηθοποιός του Χόλιγουντ που ενσάρκωσε τον αστροφυσικό Raj Koothrappali στην επιτυχημένη σειρά, προκάλεσε αίσθηση με την πρόσφατη αποκάλυψη για τον τρόπο που χρησιμοποιεί την περιουσία του. Σε πρόσφατη συνέντευξή του , ο Nayyar μοιράστηκε πώς η οικονομική του επιτυχία τού έδωσε τη δυνατότητα να αλλάζει αθόρυβα τις ζωές αγνώστων.

Η φιλανθρωπική δράση του Kunal Nayyar

Παρά την τεράστια περιουσία του, η οποία το 2026 εκτιμάται στα 45 εκατομμύρια δολάρια, ο Nayyar δήλωσε ότι ο πλούτος δεν τον «βαραίνει». Αντίθετα, τον χρησιμοποιεί ως εργαλείο προσφοράς:

Πληρωμή ιατρικών λογαριασμών: Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι συχνά μπαίνει το βράδυ στην πλατφόρμα GoFundMe και εξοφλεί ανώνυμα τα ιατρικά έξοδα τυχαίων οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Εκπαιδευτικές υποτροφίες: Μαζί με τη σύζυγό του και πρώην Miss India, Neha Kapur, χρηματοδοτούν αθόρυβα πανεπιστημιακές υποτροφίες για φοιτητές από μη προνομιούχα περιβάλλοντα.

Φιλοζωία: Λόγω της μεγάλης αγάπης τους για τα ζώα, το ζευγάρι στηρίζει συστηματικά οργανώσεις για την προστασία τους.

Ο Kunal Nayyar (αριστερά) και η Neha Kapur φτάνουν στο πάρτι της Audi πριν την 69η τελετή απονομής των Primetime Emmy Awards στο The Highlight Room, την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στο Λος Άντζελες. Invision

Η οικονομική πορεία και η σκληρή δουλειά

Ο Nayyar υπήρξε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στην τηλεόραση, κερδίζοντας σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια ανά επεισόδιο κατά την κορύφωση του The Big Bang Theory. Σύμφωνα με το Forbes, τα έσοδά του μόνο για το 2015 και το 2018 ανήλθαν σε 20 και 23,5 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα.

Ωστόσο, η οικονομική σταθερότητα δεν τον οδήγησε στην αδράνεια. Ο Kunal Nayyar:

Συνεχίζει να εργάζεται εντατικά, με γυρίσματα που συχνά φτάνουν τις 16 ώρες την ημέρα.

Έχει επεκταθεί σε επιχειρηματικά σχήματα, όπως η εταιρεία παραγωγής Good Karma Productions και η εφαρμογή αποθήκευσης εγγράφων IQ121.

Χρησιμοποιεί τη λέξη «παράδοση» ως μάντρα για να αντιμετωπίζει το άγχος των οντισιόν και την εσωτερική κριτική.

Ο Kunal Nayyar (αριστερά) και η Neha Kapur φτάνουν στα People's Choice Awards στο Microsoft Theater την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, στο Λος Άντζελες. Invision

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η απόφασή του πάντως να δημοσιοποιήσει αυτές τις κινήσεις προκάλεσε ανάμικτα σχόλια. Πολλοί χρήστες των social media άσκησαν δριμεία κριτική, υποστηρίζοντας ότι η φιλανθρωπία πρέπει να παραμένει κρυφή. «Θα έπρεπε να το είχε κρατήσει μυστικό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι αμφισβήτησαν ακόμα και την ειλικρίνεια των ισχυρισμών του.

Από την άλλη, υπήρξαν και υποστηρικτές που επισήμαναν ότι το σημαντικό είναι η βοήθεια που λαμβάνουν οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από το αν η πράξη έγινε γνωστή.

Η φιλοσοφία του

Ο Kunal Nayyar εξέφρασε την άποψη ότι οι άνθρωποι σήμερα περιμένουν την ειρήνη και την καλοσύνη από πολιτικούς ή ηγέτες, ενώ η ουσία βρίσκεται στις μικρές πράξεις: «Δεν υπάρχει παγκόσμια ειρήνη αν ο γείτονάς σου έρθει στην πόρτα σου ζητώντας λίγη ζάχαρη για το τσάι του και εσύ του την κλείσεις κατάμουτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

