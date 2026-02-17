Διάσημη σταρ αναζωπύρωσε τον πρώτο έρωτά της μετά από 35 χρόνια - Γνωρίστηκαν στην Ιταλία στα 18

Η πρώτη τους συνάντηση έγινε στην Ιταλία, πριν από 35 χρόνια, όπου δύο 18χρονοι κυνηγούσαν το όνειρό τους.

Οι δρόμοι τους χώρισαν, πριν διασταυρωθούν ξανά σε μία ιστορία αγάπης και έρωτα, που θα μπορούσε να θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, καθώς ηρωίδα του ζευγαριού είναι η διάσημη ηθοποιός Άντζι Χάρμον.

H σχέση τους γνωστοποιήθηκε με μια κοινή ανάρτησή τους στο Instagram, όπου το μοντέλο Τόνι Φλόιντ σε ένα μακροσκελές κείμενο περιέγραψε τη ιστορία τους.

«Γνωριστήκαμε στην Ιταλία στα δεκαοκτώ – δύο παιδιά που προσπαθούσαν να δουλέψουν, κυνηγούσαν όνειρα μόντελινγκ, προσπαθώντας να χτίσουν μια ζωή χωρίς να λιμοκτονήσουν στην πορεία», θυμάται ο Τόνι Φλόιντ.

«Υπήρχε μια σπίθα μεταξύ μας ακόμα και τότε... Αλλά ο χρόνος δεν ήταν σωστός. Στα είκοσί μας, βρεθήκαμε στο Λος Άντζελες, κυνηγώντας και οι δύο την υποκριτική. Ήσουν πάντα καλύτερη από μένα. Αλλά ήμασταν μαζί. Και ήμασταν ερωτευμένοι».

«Βρήκες το πάθος σου στην οθόνη», πρόσθεσε.

«Βρήκα το δικό μου να διαμορφώνει σανίδες του σερφ στην Κόστα Μέσα. Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν δικός μας. Και μετά, μετά από είκοσι επτά χρόνια, οι δρόμοι μας διασταυρώθηκαν ξανά – τυχαία, ή ίσως από μοίρα».

«Τώρα ο χρόνος είναι σωστός. Τώρα είναι η ώρα μας, αγάπη μου», συνέχισε ο Φλόιντ.

«Η δύναμή μου. Τα πάντα μου. Άντζι μου. Σε αγαπώ πέρα από οτιδήποτε μπορούν να χωρέσουν οι λέξεις. Είσαι ακόμα η ίδια ευγενική, στοργική, συναρπαστική, παθιασμένη μαχήτρια που γνώρισα πριν από τριάντα πέντε χρόνια σε εκείνη την πλατφόρμα του μετρό στην Ιταλία. Μόνο τώρα, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Και ξέρουμε τι έχουμε. Πάμε, αγάπη μου».

Η Χάρμον ήταν παντρεμένη με τον αστέρα του NFL Jason Sehorn για 13 χρόνια και έχουν τρεις κόρες.