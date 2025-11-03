Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες στην Άρτα – Ανάμεσά τους και ανήλικοι
Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/11) στην επαρχιακή οδό Άρτας- Νεοχωρίου στο οποίο τραυματίστηκαν τρία άτομα.
Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ένας 21χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι.
Από το όχημα ανασύρθηκαν τραυματισμένοι ο οδηγός καθώς επίσης ένας 17χρονος και μία 16χρονη.
Και οι τρεις διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο της Άρτας ενώ σχετική έρευνα διεξάγεται από την Τροχαία.
