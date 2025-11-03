Άρτα: Στην επιφάνεια ξανά ο Φαγός, ο βυθισμένος οικισμός στη Λίμνη Πουρναρίου

Ολοένα συχνότερα αλλά και μεγαλύτερα είναι τα τελευταία χρόνια τα διαστήματα ανομβρίας με αποτέλεσμα να αναδύεται από τον πυθμένα της λίμνης Πουρναρίου ο οικισμός Φαγός, που είχε εκκενωθεί και στη συνέχεια χαθεί κάτω από τα νερά της τεχνητής λίμνης.

Καθώς μεγάλα τμήματα της λίμνης υποχωρούν λόγω των μειωμένων νερών και σπίτια και οικήματα του χωριού γίνονται ορατά, ξυπνούν μνήμες των κατοίκων που ζούσαν κάποτε στις όχθες του Αράχθου.

Ο Φάγκος, ένα μικρό χωριό κοντά στην Κάτω Καλεντίνη με λιγότερους από 100 κατοίκους, ήταν κάποτε ένας γραφικός οικισμός, γνωστός για την ομορφιά του και τη ζωντανή κοινότητά του.

Με την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Άραχθο και τη δημιουργία της Λίμνης Πουρναρίου, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν μέσα σε λίγες μέρες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη αναμνήσεις.

Με την υποχώρηση των νερών, ξαναέρχονται στο φως τα ερείπια του χωριού. Από τα αναδυόμενα κτίρια ξεχωρίζουν το καφενείο, το διθέσιο σχολείο και αρκετές κατοικίες, που πλέον παρουσιάζουν σοβαρές φθορές. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία κάτοικοι, επιστρέφοντας έστω και συμβολικά στον χώρο τους, έρχονται αντιμέτωποι με έντονες συγκινήσεις και αναμνήσεις μιας άλλης εποχής, αλλά και με την πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής.

Η τεχνητή Λίμνη Πουρναρίου εκτείνεται σε συνολική επιφάνεια 18,2 τ.χλμ., με μέγιστο μήκος 17,7 χλμ. και πλάτος 7,36 χλμ., ενώ το ύψος του φράγματος φτάνει τα 107 μέτρα. Η δημιουργία της ξεκίνησε το 1973 και ολοκληρώθηκε το 1980, χρονιά που σηματοδότησε την εκκένωση του Φάγκου.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

