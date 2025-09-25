Ακτιβιστής από το Κασμίρ αποκαλύπτει τον ρόλο του Πακιστάν στη σφαγή του Παχάλγκαμ

Στην 60η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) στη Γενεύη, ένας ακτιβιστής από το Κασμίρ, ο Javed Beigh, στην προφορική του παρέμβαση, καταδίκασε έντονα το Πακιστάν για την ενορχήστρωση της πρόσφατης τρομοκρατικής επίθεσης στο Παχάλγκαμ. Ο Javed ισχυρίστηκε ότι οι υποστηριζόμενοι από το Πακιστάν μαχητές ήταν άμεσα υπεύθυνοι για το μακελειό, το οποίο στόχευε αθώους τουρίστες και προκάλεσε περαιτέρω ζημιές στον κοινωνικό ιστό του Κασμίρ.

Ο Javed Beigh δήλωσε ότι και οι τρεις ως εμπλεκόμενοι ως δράστες ήταν Πακιστανοί υπήκοοι που δέχθηκαν επίθεση στο όνομα του "Islam" και του "Azadi".

Η επίθεση στο Παχάλγκαμ στοίχισε τη ζωή σε ινδουιστές, χριστιανούς και βουδιστές επισκέπτες από την Ινδία και το Νεπάλ.

Υποστήριξε ότι το περιστατικό εξέθεσε το βαθιά ριζωμένο μίσος του Πακιστάν εναντίον μη μουσουλμάνων και αποκάλυψε πώς η τρομοκρατία, που χρηματοδοτείται από τα σύνορα, συνεχίζει να αποσταθεροποιεί την κοιλάδα.

Τονίζοντας τη συμβολική σημασία της περιοχής, περιέγραψε την κοιλάδα ως την "καταβολή του ινδουιστικού Rishis και των μουσουλμάνων Σούφι". Ο εκπρόσωπος κατηγόρησε την άρχουσα ελίτ του Πακιστάν, που κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από τους μουσουλμάνους του Παντζάμπι, ότι εκμεταλλεύεται την ιερή γη του Κασμίρ για να διαδώσει τη βία και το θρησκευτικό μίσος. Τέτοιες επιθέσεις έχουν λερώσει την παγκόσμια αντίληψη των μουσουλμάνων του Κασμίρ, παρουσιάζοντάς τους ως βίαιους, παρά τις μακραίωνες παραδόσεις τους για ειρήνη και συνύπαρξη, δήλωσε.

Η διεύθυνση στο UNHRC ήταν αφιερωμένη στα θύματα της τραγωδίας του Pahalgam, υπογραμμίζοντας ότι η αιματοχυσία περιελάμβανε Ινδούς πολλαπλών θρησκειών, ενωμένους στον πόνο τους. "Το κράτος του Πακιστάν ισχυρίζεται ότι η καρδιά του αιμορραγεί για τους μουσουλμάνους του Κασμίρ", δήλωσε ο Javed, "αλλά για πάνω από τρεις δεκαετίες, έχει προκαλέσει ανείπωτη δυστυχία στους ίδιους τους ανθρώπους που ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται".

Χαρακτηρίζοντας την επίθεση σημείο καμπής, ο μουσουλμάνος εκπρόσωπος του Κασμίρ τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας για τον κόσμο να ακούσει αυτή την αλήθεια απευθείας από έναν Ινδό μουσουλμάνο του Κασμίρ.

Η δήλωση κατέληξε με μια σταθερή δήλωση ότι το Πακιστάν δεν θα είναι ποτέ ο καλοθελητής των μουσουλμάνων του Κασμίρ και ότι η επί δεκαετίες υποστήριξη της τρομοκρατίας έχει καταστρέψει μόνο την ευαίσθητη κοινοτική αρμονία της κοιλάδας.