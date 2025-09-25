Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

Ο καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Ινδίας Βασίλειος Σύρος μιλάει στο Newsbomb

Σωτήρης Σκουλούδης

Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας
ΚΟΣΜΟΣ
12'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Φαίνεται ότι χάσαμε την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα». Τάδε έφη πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωση που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία του ασιατικού αυτού «κοιμώμενου γίγαντα» των 1,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Ένας τόσο διαφορετικός, όμως αξιοθαύμαστος για πολλούς λόγους λαός, ο πολυπληθέστερος στη γη και σύντομα η τρίτη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Η Ινδία είναι ο αναδυόμενος γίγαντας και σύντομα βασικός παίκτης στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή. Και σίγουρα, είναι μια ευκαιρία για τη Δύση να αντιληφθεί αυτόν τον αναδυόμενο γίγαντα και να συνεργαστεί μαζί του, για το αμοιβαίο όφελος. Και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που μας συνδέουν πολλά περισσότερα από όσα θεωρούμε – από τις πρώτες επαφές των πολιτισμών, ήδη πριν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι και σήμερα, που έχουμε κοινούς φίλους και κοινούς εχθρούς…

Το Newsbomb επικοινώνησε με έναν βαθύ γνώστη της «εξωτικής» αυτής χώρας, ο οποίος διαμένει εκεί. Ο Βασίλειος Σύρος δραστηριοποιείται ως επίτιμος εντεταλμένος στο National Maritime Foundation, την πιο σημαντική ινδική δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού στον τομέα της ναυτικής πολιτικής. Διετέλεσε Επίτιμος Εταίρος στο Centre for Military History and Conflict Studies στο United Service Institution of India, την παλαιότερη δεξαμενή σκέψης της Νότιας Ασίας για έρευνα σε θέματα εθνικής ασφάλειας και τη στρατιωτική ιστορία, και είναι Τακτικός Καθηγητής στην Πανεπιστημιακή Έδρα Ελληνικών Σπουδών του Jawaharlal Nehru University στο Νέο Δελχί.

photo.jpg

Στη συνέντευξή του, ο καθηγητής μας μεταφέρει τις προοπτικές για την καλλιέργεια των σχέσεων των δύο χωρών και αναλύει το τόσο ευμετάβλητο γεωπολιτικό πλαίσιο, που μοιραία επηρεάζεται ή και καθορίζεται από μια χώρα όπως η Ινδία.

«Όσο η Ελλάδα παραμένει από γεωστρατηγική άποψη προσδεδεμένη στο άρμα των ΗΠΑ, η προώθηση των εμπορικών δεσμών με την Ινδία δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την εθνική οικονομία - τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη διέρχεται μια τόσο βαθιά παρακμή και έχει γίνει ουραγός της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Υπάρχει, επίσης, μια διάσταση των ελληνο-ινδικών σχέσεων η οποία καθιστά την Ελλάδα έναν ξεχωριστό συνομιλητή για την Ινδία: μολονότι η σύγχρονη Ελλάδα είναι, από γεωπολιτική σκοπιά, αμελητέα ποσότητα, ο διάλογος χωρών με αρχαίους πολιτισμούς, όπως η Ινδία και η Κίνα, με τη Δύση, περνάει αναγκαστικά από αυτή ως μήτρα του δυτικού πολιτισμού», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τη συνέντευξη:

Κύριε Σύρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες είναι οι εντυπώσεις ενός Έλληνα που ζει στην Ινδία; Πώς θα περιγράφατε την κουλτούρα, τον τρόπο ζωής, το αξιακό σύστημα αλλά και τις ομοιότητες και διαφορές με τον δυτικό τρόπο ζωής;

Η Ινδία δεν είναι απλά μια χώρα, αλλά ένας απέραντος κόσμος. Δεν μπορεί συνεπώς να μιλήσει κανείς για μια συγκεκριμένη κουλτούρα. Γενικά, υπάρχουν έντονες διαφορές με την δυτική κοσμοθεωρία και τρόπο ζωής. Eρχόμενος κανείς από μια δυτική χώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις, όπως η πολυκοσμία ή η περιβαλλοντική ρύπανση, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.

Από την άλλη πλευρά, αν κανείς καταφέρει να υπερβεί τις δυσκολίες που επιφυλάσσει η καθημερινότητα, η Ινδία προσφέρει έναν απίστευτο πλούτο εμπειριών, χρωμάτων, μυρωδιών και μια ανεξάντλητη διαφορετικότητα. Σχετικά με τον κυρίαρχο κώδικα αξιών, οι Ινδοί είναι καλόκαρδοι, καλοκάγαθοι και φιλήσυχοι. Διακρίνονται για τη φιλοξενία τους, τη φυσική ευγένεια και την πνευματικότητα, η οποία διαφέρει από τη θρησκοληψία, αφού είναι γνήσια και διαποτίζει διάφορες πτυχές του κοινωνικού βίου.

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στην Κίνα διαπιστώθηκε η δημιουργία του νέου ασιατικού άξονα Κίνας-Ινδίας-Ρωσίας, που κάποιοι τον χαρακτήρισαν κι ως το νέο αντίπαλο δέος της Δύσης. Πώς θα χαρακτηρίζατε τις εξελίξεις και πώς θα περιγράφατε τη διαφαινόμενη άνοδο της Ινδίας ως περιφερειακής δύναμης; Υπάρχει «απειλή»; Ο κόσμος είναι πια διαξονικός ή πολυπολικός;

Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε με μου να υπογραμμίσω ότι η Ινδία βρίσκεται πια σε τροχιά ανόδου από περιφερειακή σε παγκόσμια δύναμη. Από την άνοιξη του 2023 είναι η πολυπληθέστερη χώρα της γης. Σύντομα θα είναι η τρίτη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου. Είναι γεγονός ότι σχηματίζεται βαθμιαία ένα νέο ασιατικό μπλοκ με την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία να διεκδικούν ηγετικό ρόλο. Σε μεγάλο βαθμό, οι προτεραιότητες αυτού του άξονα αποκλίνουν από εκείνες της Δύσης, αλλά δεν θα τον περιέγραφα αναγκαστικά ως κάτι μονολιθικό, ως το νέο αντίπαλο δέος της δεύτερης.

Η Ινδία φαίνεται μέχρι τώρα να κινείται με επιτυχία στη διεθνή σκακιέρα, διατηρώντας επιδέξια ισορροπίες ανάμεσα σε χώρες συχνά με αντικρουόμενα συμφέροντα. Καθώς το κέντρο βάρους του πλανήτη μετατοπίζεται σταδιακά στην Ασία, το σύστημα διεθνών σχέσεων γίνεται όντως πολυπολικό με νέους παίκτες, όπως η Ινδία ή ακόμη και οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία, να αποκτούν κομβική σημασία και να ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στα γεωπολιτικά τεκταινόμενα. Δεν θα χαρακτήριζα αυτές τις αλλαγές ως απειλή αλλά ως ευκαιρία για τη Δύση να αφυπνιστεί, να γίνει πιο ανταγωνιστική και, σε τελική ανάλυση, να προσαρμοστεί στη νέα τάξη πραγμάτων.

Πώς θα σχολιάζατε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα;

Η επιβολή επιπρόσθετων δασμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Ινδία καθώς και μια σειρά δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, όπως ότι η Ινδία χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία με το να προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο, εξελήφθησαν ως ταπεινωτικές για το γόητρο της Ινδίας και ειδικά το κύρος του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κος Μόντι εκπροσωπεί το πρότυπο ενός ισχυρού, χαρισματικού ηγέτη με μεγάλη λαϊκή απήχηση. Η κίνησή του να συναντηθεί και να φωτογραφηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είχε σίγουρα συμβολική αξία τουλάχιστον σε επίπεδο εντυπώσεων. Συνάμα, αποτυπώνει πώς αυτές οι τόσο σημαντικές ασιατικές χώρες τοποθετούνται, καθεμία με τον δικό της τρόπο, σε αυτή τη φάση απέναντι στις ΗΠΑ, και πώς οραματίζονται τη συνεργασία τους σε φόρα και οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και οι BRICS.

Τα πράγματα δεν είναι, ωστόσο, τόσο απλά: παρά τη δέσμευση της Ινδίας και της Κίνας για προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, οι σχέσεις τους σκιάζονται από τη συνοριακή διαμάχη δεκαετιών στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Αναπόδραστα, ο ανταγωνισμός Ινδίας-Κίνας στον Παγκόσμιο Νότο θα οξυνθεί όσο αυτές οι δύο χώρες επιδιώκουν επέκταση της σφαίρας επιρροής τους. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι μερικές μέρες ύστερα από την αποχώρηση του κου Μόντι από το Tianjin, η Κίνα και το Πακιστάν επανέλαβαν εμφατικά την αφοσίωσή τους στους στενούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν τις δύο χώρες και συμφώνησαν σε κοινό σχέδιο δράσης για την περίοδο 2025-2029 με στόχο τη σύσφιγξη της στρατηγικής συνεργασίας.

Από την άλλη πλευρά, όσο εντείνεται η αντιπαλότητα ΗΠΑ-Κίνας, ειδικά στον Ινδο-Ειρηνικό, τόσο θα αναβαθμίζεται η σημασία της Ινδίας ως περιφερειακού παράγοντα ικανού να αντισταθμίσει τις ηγεμονικές τάσεις της Κίνας. Επομένως, ναι, οι δασμοί Τραμπ έφεραν προσωρινά την Ινδία και την Κίνα πιο κοντά, ή, ακριβέστερα, επιτάχυναν την επαναπροσέγγιση Νέου Δελχί και Πεκίνου. Αλλά, όχι, η Ινδία δεν θα χαθεί από την Κίνα όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

shortlistmonti2952025.jpg

Η πολεμική σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν τον περασμένο Απρίλιο ήταν από τις εντονότερες των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ δύο παραδοσιακών εχθρών. Πώς θα το αποτιμούσατε; Υπάρχουν φόβοι για νέο ξέσπασμα των συγκρούσεων και που μπορεί να φτάσει αυτό, δεδομένου ότι μιλάμε για δύο πυρηνικές δυνάμεις;

Έτυχε να βρίσκομαι στο Νέο Δελχί όταν ξέσπασε η πολεμική κρίση ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν τον περασμένο Απρίλιο και είχα την ευκαιρία να βιώσω από κοντά τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας σε αυτές τις εξελίξεις. Η Ινδία συμπεριφέρθηκε ως μια στιβαρή δύναμη, άμεσα και αποτελεσματικά. Δεν αποκλείω να υπάρξει συνέχεια στη σύγκρουση, δεδομένου ότι το Πακιστάν δεν δρα μόνο του αλλά με την υποστήριξη και άλλων δυνάμεων οι οποίες επιδιώκουν να προκαλέσουν αστάθεια στην περιοχή και να υπονομεύσουν την ισχύ της Ινδίας. Θεωρώ μάλλον απίθανο το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.

Παρ’ όλα αυτά, αν και η Ινδία έχει από το 1998 υιοθετήσει την αρχή “καμία πρώτη χρήση” (No First Use policy) πυρηνικών, προτίθεται να προβεί δυνητικά σε χρήση του πυρηνικού της οπλοστασίου, σε περίπτωση που δεχτεί, για παράδειγμα, χημικές ή βιολογικές επιθέσεις. Επιπλέον, πέρα από στοχευμένες επιθέσεις σε πακιστανικούς εκτοξευτές, δηλαδή οχήματα που μεταφέρουν τακτικές πυρηνικές κεφαλές, η Ινδία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει επιχειρήσεις με στόχο την παράλυση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Πακιστάν.

Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη συνεργασία με την Ινδία, δεδομένου ότι θα χρειαζόμασταν έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο, σε αυτή την εύθραυστη γεωπολιτική κατάσταση που υπερβαίνει τα όρια των ακτών της Μεσογείου;

Η Ινδία μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο για την Ελλάδα, ειδικά αν αναλογισθεί κανείς το πόσο ευμετάβλητο είναι το γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ινδία δεν πρόκειται βέβαια να εμπλακεί στρατιωτικά σε ένοπλες συγκρούσεις στην περιοχή. Όμως με το άνοιγμα που επιχειρεί στις ευρωπαϊκές αγορές και την πραγματοποίηση επενδύσεων, θα αναδειχθεί σε μείζονα stakeholder. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι η Ινδία θα μπορούσε να αξιοποιήσει το σπουδαίο διπλωματικό κεφάλαιο και την ήπια ισχύ της προκειμένου να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας.

Όσο η Ελλάδα παραμένει από γεωστρατηγική άποψη προσδεδεμένη στο άρμα των ΗΠΑ, η προώθηση των εμπορικών δεσμών με την Ινδία δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την εθνική οικονομία - τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη διέρχεται μια τόσο βαθιά παρακμή και έχει γίνει ουραγός της παγκόσμιας ανάπτυξης.

India Hindu Festival

Τι έχουμε να κερδίσουμε από την καλλιέργεια της σχέσης μας με την Ινδία; Και τι έχουν να κερδίσουν οι Ινδοί;

Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα με πολλά και σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, όπως η ευάλωτη οικονομία και η δημογραφική συρρίκνωση. Παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν και αρκετά άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι καθόλου σαφές σε ποιον βαθμό η Ελλάδα μπορεί να στηριχτεί μελλοντικά στην ΕΕ. Συνεπώς, οφείλει να αναζητήσει νέους εταίρους. Η Ινδία προσφέρει μια απέραντη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους του κόσμου τα επόμενα 15-20 χρόνια μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη σύνδεση των δύο χωρών στον τομέα της ναυτιλίας.

Η Ινδία αναμφίβολα θα ωφεληθεί από την ελληνική τεχνογνωσία στο πεδίο των ναυπηγήσεων. Για την ινδική πλευρά, η σύμπραξη με την Ελλάδα εγγράφεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα σχέσεων με την Ευρώπη. Με άλλα λόγια, δεν τους απασχολεί η Ελλάδα αυτή καθαυτή, αλλά ως πύλη εισόδου και ως κομμάτι του παζλ μου συνθέτει τη στρατηγική της Ινδίας σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Υπάρχει, ωστόσο, μια διάσταση των ελληνο-ινδικών σχέσεων η οποία καθιστά την Ελλάδα έναν ξεχωριστό συνομιλητή για την Ινδία: μολονότι η σύγχρονη Ελλάδα είναι, από γεωπολιτική σκοπιά, αμελητέα ποσότητα, ο διάλογος χωρών με αρχαίους πολιτισμούς, όπως η Ινδία και η Κίνα, με τη Δύση, περνάει αναγκαστικά από αυτή ως μήτρα του δυτικού πολιτισμού.

India Hindu Festival

Ποια είναι η επικρατούσα άποψη και στάση των Ινδών για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό, δεδομένου ότι οι σχέσεις μας ξεκίνησαν από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου;

Αλληλεπιδράσεις του ελληνικού και του ινδικού πολιτισμού μπορούν να ιχνηλατηθούν πολύ πριν από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για παράδειγμα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως τα έργα του Εκαταίου του Μιλήσιου και του Ηρόδοτου, απαντούν αναφορές στους Ινδούς. Οι πλατωνικές αντιλήψεις περί της αθανασίας της ψυχής και τις μετενσάρκωσης παραπέμπουν στην ινδική φιλοσοφία. Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η εδραίωση της ελληνικής παρουσίας σε συγκεκριμένες περιοχές της ινδικής υποηπείρου και η σύσταση του Ινδο-Ελληνικού Βασιλείου συνετέλεσαν στην διάδοση του ελληνικού πνεύματος και την ώσμωση με την ινδική παράδοση.

Στο φαντασιακό των Ινδών η περίοδος αυτή κατέχει σημαντική θέση. Οι Ινδοί τρέφουν λοιπόν μεγάλο θαυμασμό για τον ελληνικό πολιτισμό και έχουν επίγνωση των αντιστοιχιών ανάμεσα στην αρχαία ελληνική και την ινδική μυθολογία και θρησκεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά με τζίρο - ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αύξηση κερδών 74% και EBITDA στα 70,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυτά είναι τα τελικά ποσά για τα αναδρομικά - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βόρεια Κορέα διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου» – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κερκύρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αστυνομικός ξυλοκόπησε τον αδερφό του με σιδηρολοστό

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σε εξαιρετική κατάσταση, είχε 2 γκολ και μία ασίστ στην «τεσσάρα» της Ίντερ Μαϊάμι

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Ντετέκτιβ στη Γαλλία άφησαν τα άπιστα ζευγάρια και παρακολουθούν εργαζόμενους με μαϊμού άδειες - 10 δισ. ευρώ το κόστος των αναρρωτικών ετησίως

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

10:00ΚΟΣΜΟΣ

16χρονος Κινέζος ψήλωσε κατά 1,4 εκ. με «θαυματουργή» θεραπεία και επανήλθε στο ύψος του μετά από 2 εβδομάδες

09:58WHAT THE FACT

Είδατε ένα λευκό μαντήλι στον καθρέφτη ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου; Τι σημαίνει

09:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πολύ κακός και επιθετικός σκίουρος» τρομοκρατεί κατοίκους γειτονιάς - Έχει στείλει δύο άτομα στο νοσοκομείο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia XCeed αναβαθμίστηκε και δίνει το αυτόματο κιβώτιο δωρεάν

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Καταδικάστηκε για απιστία γνωστός δικηγόρος - Πώς «έφαγε» λεφτά από πελάτες του για τροχαίο

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

09:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Apple «απειλεί» ότι θα σταματήσει να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες της στην Ευρώπη

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβεται 9 χιλιόμετρα κάτω από τον Άρη - Η Acidalia Planitia ως πιθανό καταφύγιο

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο κόσμος στην «OPAP Arena» αποθέωσε τον μικρό Μιχαήλ που νίκησε τον καρκίνο

09:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα κέρδισε 150.000 δολάρια σε λαχείο και τα δώρισε όλα σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Δεν ανοίγει τα μάτια της - Τα τελευταία νέα για την υγεία της

07:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιατί προσλαμβάνονται 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. - Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για τους καταυλισμούς

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εμμονική συμπεριφορά δείχνει η κακοκαιρία - Μεγάλη προσοχή συνιστά ο Σάκης Αρναούτογλου

09:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Τα στοιχεία που δείχνουν πότε πέθανε η μητέρα της

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί σε είσοδο κατοικίας στην Ηλιούπολη

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Το TikTok αποχαιρετά την πολύτεκνη εργαζόμενη στην Καθαριότητα που πέθανε ξαφνικά – Το γεμάτο περηφάνεια σχόλιο της κόρης της

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τυφλά» οικόπεδα: Πώς να αποφύγετε προστριβές με γείτονες και πότε μπορούν να οικοδομηθούν - Πλήρης οδηγός

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση-σταθμός για την ενότητα της Κεντροαριστεράς: Ποιοι πήγαν, τι πρότειναν, οι αιχμές και οι «βόμβες»

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Ντετέκτιβ στη Γαλλία άφησαν τα άπιστα ζευγάρια και παρακολουθούν εργαζόμενους με μαϊμού άδειες - 10 δισ. ευρώ το κόστος των αναρρωτικών ετησίως

08:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Νέες μαρτυρίες, «φαντάσματα» στις καταθέσεις, συνταγογραφήσεις στο όνομα της νεκρής μητέρας και το χαμένο δάνειο της Αλεξανδρούπολης

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Συνέντευξη στο Newsbomb: Πώς η Ινδία θα γίνει πολύτιμος σύμμαχος της Ελλάδας - Το μεγαλόπνοο σχέδιο της ινδικής ηγεσίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Από τα «γκουρμέ» του Λευκού Οίκου στα all inclusive της Κερκύρας: Το success story του Έλληνα μετρ που έβαλε τον «νόστο» για τη χώρα του πάνω από όλα

07:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση ενοικίου: Σε ποια περίπτωση μπαίνει «κόφτης» - Τι πρέπει να ξέρουν οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ