Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα
«Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!», προσθέτει με σκωπτικό ύφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Mε ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αποδέχεται πως Ινδία και Ρωσία συντάσσονται πλέον στο πλάι της Κίνας, την οποία χαρακτήρισε «σκοτεινή».
«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παραθέτοντας φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.
