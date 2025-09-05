Ο Τραμπ μετονομάζει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα σήμερα Παρασκευή (5/9), ώστε το Υπουργείο Άμυνας να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα ως δευτερεύοντα τίτλο και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να γίνει γνωστός ως Υπουργός Πολέμου.

Το Πεντάγωνο - το οποίο επιβλέπει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ - είναι ο διάδοχος του Υπουργείου Πολέμου, το οποίο ιδρύθηκε για πρώτη φορά ως υπηρεσία σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου το 1789 και υπήρχε μέχρι το 1947. Η ευθύνη για τη δημιουργία εκτελεστικών υπουργείων βαρύνει το Κογκρέσο των ΗΠΑ, πράγμα που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί τροποποίηση για τη νομική αλλαγή του ονόματος του υπουργείου.

Σύμφωνα με το BBC το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος αναφέρει: «Το όνομα "Υπουργείο Πολέμου" μεταφέρει ένα ισχυρότερο μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας σε σύγκριση με το "Υπουργείο Άμυνας", το οποίο δίνει έμφαση μόνο στις αμυντικές ικανότητες».

Σε μια προσπάθεια να "προβληθεί δύναμη και αποφασιστικότητα", το διάταγμα εξουσιοδοτεί τον υπουργό Άμυνας, το υπουργείο του και τους υφισταμένους του αξιωματούχους να χρησιμοποιούν τους νέους τίτλους ως δευτερεύοντα ονόματα.

Η εντολή δίνει επίσης εντολή στον Χέγκσεθ να προτείνει και να συμπεριλάβει νομοθετικές και εκτελεστικές ενέργειες για να προχωρήσει προς μια μόνιμη μετονομασία του υπουργείου, καθώς ο Τραμπ δεν μπορεί να αλλάξει επίσημα το όνομα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το Υπουργείο Πολέμου ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον, αλλά μετονομάστηκε μετά τον 'Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή, η επαναφορά του ονόματός του «θα εντείνει την εστίαση αυτού του Υπουργείου στο εθνικό μας συμφέρον και θα τονίσει στους αντιπάλους την ετοιμότητα της Αμερικής να διεξάγει πόλεμο για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της».

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη πει πόσο θα κοστίσει μια μόνιμη μετονομασία, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναμένουν ένα κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναμόρφωση εκατοντάδων υπηρεσιών, εμβλημάτων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στολών και άλλων, ενδεχομένως παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες του Πενταγώνου να μειώσει τις δαπάνες και τη σπατάλη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διατυπώσει την ιδέα της αλλαγής ονόματος, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «μια απίστευτη ιστορία νίκης» και στους δύο παγκόσμιους πολέμους με το προηγούμενο όνομα. Έχει επίσης εκφράσει αισιοδοξία ότι οι νομοθέτες θα υποστηρίξουν μια τέτοια αλλαγή.

«Είμαι σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει αν το χρειαστούμε αυτό. Δεν νομίζω καν ότι το χρειαζόμαστε», δήλωσε ο πρόεδρος την περασμένη εβδομάδα. «Αλλά, αν το χρειαστούμε αυτό, είμαι σίγουρος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει».

Ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ έχουν επιδιώξει να επαναπροσανατολίσουν το υπουργείο στις «πολεμικές μάχες» και στο «ήθος του πολεμιστή».Έχουν υποστηρίξει ότι το υπουργείο έχει επικεντρωθεί υπερβολικά σε προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης και σε μία «woke ιδεολογία».

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ υποβάθμισε τις προτάσεις για επιδίωξη του Νόμπελ Ειρήνης. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σβήσω πολέμους», δήλωσε στο CBS News. «Δεν επιδιώκω την προσοχή. Απλώς θέλω να σώσω ζωές». Η μετονομασία σηματοδοτεί το 200ό εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Αν και η μετονομασία ήταν κάπως αναμενόμενη, έρχεται αμέσως μετά την αποκάλυψη μιας σειράς νέων όπλων, drones και άλλου στρατιωτικού υλικού από την Κίνα σε μια τεράστια παρέλαση που πολλοί ερμήνευσαν ως ένα σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

